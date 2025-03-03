Введення мит США щодо Євросоюзу може призвести до глобальної економічної фрагментації, що в середньостроковій перспективі може спричинити скорочення світового ВВП на 7%. Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті El Mundo.
У ЄС заявили про ризик скорочення світового ВВП на 7% у разі введення мит США
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Він висловив стурбованість у зв'язку з наміром Вашингтона ввести мита і назвав їх необґрунтованими.
«Більше того, вони стали б проблематичними для економічного зростання як в ЄС, так і в США», — сказав єврокомісар.
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«Існує реальний ризик глобальної економічної фрагментації із запровадженням мит, — додав він. — За оцінками Міжнародного валютного фонду, якщо ця економічна фрагментація здійсниться і торгівля буде зосереджена переважно в рамках певних економічних блоків, світовий ВВП може скоротитися на 7% у середньостроковій перспективі». «Це було б еквівалентно стирання сукупного ВВП Німеччини та Франції з карти світової економіки», — додав Домбровскіс.
Нагадаємо
Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже ухвалили рішення про введення мит у розмірі 25% на поставки товарів з Євросоюзу і воно буде найближчим часом оголошено.
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Як писав «Мінфін», Європейський Союз відповість жорсткими та відповідними заходами після рішення президента США Дональда Трампа ввести 25% мита на імпорт алюмінію і стали з Європи.
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Коментарі - 1
уровень мирового ВВП…