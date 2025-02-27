Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з ЄС, розкритикувавши блок і заявивши, що він був створений, щоб «обдурити Сполучені Штати». Про це повідомляє Financial Times.
Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Ми прийняли рішення і оголосимо про нього дуже скоро. Загалом це становитиме 25%, і це стосуватиметься автомобілів та всього іншого», — сказав Трамп, відповідаючи на питання про його плани щодо мит ЄС.
Зазначається, що заяви Трампа підвищують перспективу широкої трансатлантичної торговельної війни, яка може вдарити як по економіці США, так і по європейській економіці та завдати більшої шкоди ослабленим дипломатичним зв’язкам між західними союзниками.
У середу ввечері Європейська комісія пригрозила відповіддю, якщо Трамп запровадить мита, заявивши, що ЄС «рішуче та негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та чесної торгівлі».
Трамп також готується запровадити 25-відсоткові мита для сусідів США — Канади та Мексики, оскільки Білий дім намагається приборкати нелегальну імміграцію та торгівлю фентанілом через свої кордони.
Незважаючи на обіцянки Трампа запровадити мита щодо цих двох країн, а також Китаю, фактично обмеження запровадили лише проти Пекіна.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 3
Ну, а ЄС введе 50% мита на товари з США, потім вирішить питання з Китаєм і буде торгувати з Китаєм, а у відповідь на аналогічні мита від США, ще і Китай накладе теж свої мита на товари з США, і дід попуститься, чи не проблема, абсолютно всі у випадку накладення якихось мит, одразу ж застосовують у відповідь аналогічні мита, це як лякати солодкоїжку тим, що ви закриєте його в магазині з солодким.
З пальца висмоктували зв’язок між чутками про перемовини та ціною нафти, а тепер при прямій реакції біржі на заяву трампа — ані пари з вуст.