«Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС»

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з ЄС, розкритикувавши блок і заявивши, що він був створений, щоб «обдурити Сполучені Штати». Про це повідомляє Financial Times.

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«Ми прийняли рішення і оголосимо про нього дуже скоро. Загалом це становитиме 25%, і це стосуватиметься автомобілів та всього іншого», — сказав Трамп, відповідаючи на питання про його плани щодо мит ЄС.

Зазначається, що заяви Трампа підвищують перспективу широкої трансатлантичної торговельної війни, яка може вдарити як по економіці США, так і по європейській економіці та завдати більшої шкоди ослабленим дипломатичним зв’язкам між західними союзниками.

У середу ввечері Європейська комісія пригрозила відповіддю, якщо Трамп запровадить мита, заявивши, що ЄС «рішуче та негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та чесної торгівлі».

Трамп також готується запровадити 25-відсоткові мита для сусідів США — Канади та Мексики, оскільки Білий дім намагається приборкати нелегальну імміграцію та торгівлю фентанілом через свої кордони.

Незважаючи на обіцянки Трампа запровадити мита щодо цих двох країн, а також Китаю, фактично обмеження запровадили лише проти Пекіна.