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27 лютого 2025, 9:02

Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з ЄС, розкритикувавши блок і заявивши, що він був створений, щоб «обдурити Сполучені Штати». Про це повідомляє Financial Times.

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з ЄС, розкритикувавши блок і заявивши, що він був створений, щоб «обдурити Сполучені Штати».
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Ми прийняли рішення і оголосимо про нього дуже скоро. Загалом це становитиме 25%, і це стосуватиметься автомобілів та всього іншого», — сказав Трамп, відповідаючи на питання про його плани щодо мит ЄС.

Зазначається, що заяви Трампа підвищують перспективу широкої трансатлантичної торговельної війни, яка може вдарити як по економіці США, так і по європейській економіці та завдати більшої шкоди ослабленим дипломатичним зв’язкам між західними союзниками.

У середу ввечері Європейська комісія пригрозила відповіддю, якщо Трамп запровадить мита, заявивши, що ЄС «рішуче та негайно відреагує на невиправдані бар'єри для вільної та чесної торгівлі».

Трамп також готується запровадити 25-відсоткові мита для сусідів США — Канади та Мексики, оскільки Білий дім намагається приборкати нелегальну імміграцію та торгівлю фентанілом через свої кордони.

Незважаючи на обіцянки Трампа запровадити мита щодо цих двох країн, а також Китаю, фактично обмеження запровадили лише проти Пекіна.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Я_ __
Я_ __
27 лютого 2025, 9:46
#
«Трамп погрожує ввести 25% мита на товари з ЄС»

Ну, а ЄС введе 50% мита на товари з США, потім вирішить питання з Китаєм і буде торгувати з Китаєм, а у відповідь на аналогічні мита від США, ще і Китай накладе теж свої мита на товари з США, і дід попуститься, чи не проблема, абсолютно всі у випадку накладення якихось мит, одразу ж застосовують у відповідь аналогічні мита, це як лякати солодкоїжку тим, що ви закриєте його в магазині з солодким.
+
+15
Три літри
Три літри
27 лютого 2025, 11:26
#
А чому не пишите ані слова про реакцію ринків?

З пальца висмоктували зв’язок між чутками про перемовини та ціною нафти, а тепер при прямій реакції біржі на заяву трампа — ані пари з вуст.
+
+12
Андрій М***к
Андрій М***к
27 лютого 2025, 12:26
#
За все заплатить кінцевий споживач
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