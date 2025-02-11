ЄС відповість жорсткими заходами на мита США — фон дер Ляєн

Європейський Союз відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення президента США Дональда Трампа ввести 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита, зазначивши, що тарифи — це податки, що погано для бізнесу, ще гірше для споживачів.

«Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді — вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь», — заявила вона.

За її словами, ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. «Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Передісторія

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності 4 березня.

Тарифи застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади й Мексики, двох найбільших іноземних постачальників металів у країну.