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11 лютого 2025, 11:55

ЄС відповість жорсткими заходами на мита США — фон дер Ляєн

Європейський Союз відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення президента США Дональда Трампа ввести 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз відповість жорсткими і відповідними заходами після рішення президента США Дональда Трампа ввести 25%-ві мита на імпорт алюмінію і сталі з Європи.
фото УНІАН

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Що відомо

Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита, зазначивши, що тарифи — це податки, що погано для бізнесу, ще гірше для споживачів.

«Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді — вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь», — заявила вона.

За її словами, ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. «Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Передісторія

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності 4 березня.

Тарифи застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади й Мексики, двох найбільших іноземних постачальників металів у країну.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 лютого 2025, 12:03
#
А чому призупинили розслідування кримінальної справи проти Урсули?
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0
Я_ __
Я_ __
11 лютого 2025, 12:05
#
«Глава Єврокомісії висловила жаль через рішення США запровадити мита, зазначивши, що тарифи — це податки, що погано для бізнесу, ще гірше для споживачів.»

Та ні, чому для споживачів гірше, просто будуть купляти більше продукції котра виробляється всередині ЄС або в інших країнах, бо імпортери ж захочуть перекласти ці тарифи на кінцевого споживача, так і будуть стимулювати внутрішню економіку, а якщо ще певні компанії зможуть своїми товарами швидко замінити імпортні товари з США, то віддалення ЄС від США прискориться.
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0
gucci
gucci
11 лютого 2025, 12:44
#
Завдяки цим митам ціни якраз впадуть. Бо треба ж кудись багрити продукцію.
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