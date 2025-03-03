Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Україна на отримає гроші, якщо президент Володимир Зеленський не буде «прагнути до миру». Він сказав, що Трамп хоче закінчити війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра торгівлі Fox News.
Україна на отримає гроші, якщо Зеленський не буде «прагнути до миру» — міністр торгівлі США
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Деталі
«У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра). Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру», — сказав Лутнік.
За його словами, Трамп хоче покласти край війні в Україні і «створити мир».
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«Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін — терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: «Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру», — сказав Лутнік.
Передісторія
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтона (США). Він провів зустріч з американськими сенаторами та з президентом США Дональдом Трампом.
Однак під час спілкування з представниками ЗМІ між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.
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Коментарі - 16
«У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра) — А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру»
А який звязок угоди про надра з миром? А ніякого.
Цікаво Трумпу вже розповіли про події у Лондоні? Скоріш за все ні.
О, відразу видно експерта. Розкажи чим саме з американських ракет ти збираєшся збивати шахеди. Мабуть PAC-3?
Читаємо зведення ПС:
«
У ніч на 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф.
«
Тобто тільки на одну ніч нам треба десь під 100 ракет PAC-3, правильно? А у США стільки буде?
Ну может их на месяц и хватит. Потужно!
Так-так, нам же до цього США давали 3000 ракет PAC-3 кожного місяця. Трамп особисто підписав указ про це відразу після інавгурації. Та й минулої зими пів року тормозив закон про фінансування військової допомоги не Трамп, а Бідон. Хоча дивно як же ми минулу зиму вижили без цих ракет?
От тільки не зрозуміло чому вчора ввечорі в п’ятиповерхівку в старому місті Харкова влетів шахед. Наче ж ще мало вистачити американських ракет.
А 28 лютого точно мали ще бути ракети, але знов чомусь вони не врятували харківську лікарню
их сбивают из пулеметов мобильные группы. редко-редко используют маленькие ракеты типа стрелы — стингера.
Коли тривога саме по шахедам зазвичай відкриваю вікно даби чути якщо небезпека буде поруч — а тоді вже кулеметні черги чутно навіть від кільцевої.
Але ж експерт збираєтся їх ракетами збивати. Цікаво послухати думку проффесінала. :D
аа, вспомнил , нисколько.
он наоборот — на пол-года останавливал всю помощь с осени 2023 до лета 2024.
Слава ему и благодарность за єто.
Бо цей *** ракет не дав. Ніяких! Ні для шахедів, ні для нафтобаз на теріторії Росії, не для лікатів яки кожного дня скидають десятки КАБів на Харків, Суми, а також вздовж всієї лінії фронта. Zero! Nothing!
міністр не поцікавився?
кожного дня цілеспрямовано кацапи гатять ракетами та бомбами по мирним мешканцям це ж звісно прояв готовності до миру.
Приїхав президент іншої країни і його одразу почали принижувати, щось не схоже що вони хотіли «щоб все було красиво»
Так, не хочемо.