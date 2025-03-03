Британія надасть Україні 1,6 мільярда фунтів на ракети для ППО

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для України, які будуть виготовлятись у Британії. Про це він заявив на пресконференції після саміту європейських лідерів в Лондоні щодо України, повідомляє The Guardian .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Допомога Британії

За його словами, ці кошти дозволять Україні «придбати понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть вироблені в Белфасті», створюючи робочі місця в оборонному секторі Британії.

«Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури і зміцнить Україну в питанні забезпечення миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінська, яку росія зможе легко порушити», — заявив Стармер.

Читайте також: Україна отримає від Британії 2,26 млрд фунтів на оборону

«Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми подвоюємо нашу підтримку», — сказав він.

Стармер також додав, що лідери домовилися про продовження військової допомоги та посилення економічного тиску на росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом мирних переговорів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).