Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для України, які будуть виготовлятись у Британії. Про це він заявив на пресконференції після саміту європейських лідерів в Лондоні щодо України, повідомляє The Guardian.
Британія надасть Україні 1,6 мільярда фунтів на ракети для ППО
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Допомога Британії
За його словами, ці кошти дозволять Україні «придбати понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть вироблені в Белфасті», створюючи робочі місця в оборонному секторі Британії.
«Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури і зміцнить Україну в питанні забезпечення миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт Мінська, яку росія зможе легко порушити», — заявив Стармер.
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«Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми подвоюємо нашу підтримку», — сказав він.
Стармер також додав, що лідери домовилися про продовження військової допомоги та посилення економічного тиску на росію, і вони наполягатимуть на тому, що Україна має бути за столом мирних переговорів.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).
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