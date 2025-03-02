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2 березня 2025, 10:00

Україна отримає від Британії 2,26 млрд фунтів на оборону

1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд). Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).
Фото: mof.gov.ua

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Деталі

У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом $50 млрд.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.

«Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді», — наголосив Міністр фінансів України.

Нагадаємо

В рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала $1 млрд від США та 3 млрд євро від ЄС.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Bookseller
Bookseller
2 березня 2025, 10:19
#
Ну прям помощь так помощь 🤣. Я думаю, никому не надо напоминать, что такие деньги 3 млрд долларов НБУ сливает за месяц. 🙃
+
+15
squeez
squeez
2 березня 2025, 10:22
#
И я о том же подумал, а где еще 40+ ярдов взять ?
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 березня 2025, 11:07
#
Не хвилюйтесь, нам Євросоюз допоможе

EU за 2024 рік надав Україні 18,7€ мільярдів підтримки
EU за 2024 рік надав росії 21,9€ мільярдів сплати за нафту/газ
+
+15
squeez
squeez
2 березня 2025, 12:16
#
1. Этого не достаточно

2. Оружия в Европе нету и снарядов.

3. США может заблокировать любую сделку. Которая касается их оружия. Не думаю что в мире есть такие страны — из цивилизованных, которые хотят под санкции США попадать
+
+15
Aleksandr09
Aleksandr09
2 березня 2025, 12:03
#
Гонорар зе за спектакль
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