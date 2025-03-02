1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд). Про це йдеться у повідомленні Міністерства.
Україна отримає від Британії 2,26 млрд фунтів на оборону
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Деталі
У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом $50 млрд.
Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.
Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони.
«Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді», — наголосив Міністр фінансів України.
Нагадаємо
В рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала $1 млрд від США та 3 млрд євро від ЄС.
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Коментарі - 5
EU за 2024 рік надав Україні 18,7€ мільярдів підтримки
EU за 2024 рік надав росії 21,9€ мільярдів сплати за нафту/газ
2. Оружия в Европе нету и снарядов.
3. США может заблокировать любую сделку. Которая касается их оружия. Не думаю что в мире есть такие страны — из цивилизованных, которые хотят под санкции США попадать