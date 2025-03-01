«Найбільша у світі угода»: ЄС та Індія домовляються про зону вільної торгівлі

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Деталі

«Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією буде найбільшою у світі, — зазначила фон дер Ляєн. — Я повністю віддана її реалізації». 10-й раунд переговорів запланований на наступний місяць у Брюсселі.

Причиною прискорення домовленостей, за даними видання, стали торговельні війни, ініційовані Дональдом Трампом, і прагнення ЄС запобігти реекспорту забороненої продукції до Росії.

Напередодні візиту Bloomberg із посиланням на джерела писав, що ЄС зацікавлений у посиленні санкцій проти росії, і фон дер Ляєн обговорила з Моді питання їх реалізації.

Прем'єр Індії, зі свого боку, шукає нові партнерства, які забезпечать доступ до інвестицій і технологій та допоможуть створити нові робочі місця.

Зазначається, що війна, яку росія веде в Україні, загрожує Індії не менше, ніж Європі, і Делі може зіграти важливу роль у припиненні конфлікту й забезпеченні міцного миру.

Нагадаємо

Переговори про угоду про вільну торгівлю (УВТ) між Індією та ЄС стартували у 2007 році, але зупинилися у 2013-му через розбіжності у формуванні тарифів на окремі товари.

Після восьмирічної паузи сторони відновили діалог у червні 2022 року, прагнучи укласти збалансовану та всебічну торговельну угоду.