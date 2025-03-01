На сьогодні у сфері охорони здоров'я загальні потреби у відновленні та реконструкції протягом десяти років оцінюються у $19,4 мільярда. Такі дані представлені у звіті «Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA4), повідомляє пресслужба Міністерства.
Для відновлення системи охорони здоров’я України потрібно $19,4 млрд — звіт RDNA4
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Потреби у фінансуванні
«Три роки повномасштабної війни, розв’язаної росією, заподіяли значну шкоду українській системі охорони здоров’я. Відповідно до оцінок Світового банку та ЄС потреби сектору охорони здоров’я наразі вже оцінюються у понад 19 мільярдів доларів США. Ця цифра проміжна. Однак очевидно, що система охорони здоров’я потребує значних інвестицій та їх раціонального використання», — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
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Нагадаємо
У порівнянні з попередньою оцінкою RDNA3, що була оприлюднена в лютому минулого року, загальні втрати сектору охорони здоров’я збільшилися на 8,9%. Потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття зросли на 14%. Зокрема, кількість пошкоджених закладів охорони здоров’я зросла на 36,7%, аптек — на 2,2% тощо.
Найбільші збитки зафіксовано у Донецькій (37,8% від загальної вартості збитків), Харківській (12,6%), Луганській (12,5%) та Херсонській (7,3%) областях, де бої були найбільш інтенсивними.
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