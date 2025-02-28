Успадкування біткоїнів у гаманці Bitkey, SEC скасує позови проти Consensys та Coinbase: що нового

SEC скасує позови проти Consensys та Coinbase

Компанія-розробник криптогаманця MetaMask — Consensys — та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягли принципової згоди щодо закриття справи про порушення законодавства про цінні папери MetaMask.

Після затвердження Комісією, регулятор подасть до суду угоду, яка фактично припинить справу. Про це повідомив засновник Consensys Джозеф Любін.

«Ми були готові боротися з цим позовом до кінця, але раді такому результату. Жодна компанія не хоче бути обʼєктом примусового виконання з боку агентства, але водночас це був наш обовʼязок і честь захищати розробників програмного забезпечення для блокчейну в той момент, коли це було найбільш необхідно», — наголосив Любін.

Крім того, через тиждень після ухваленого попереднього рішення закрити справу щодо криптобіржі Coinbase відомство подало спільну заяву з платформою про припинення поточного цивільного позову.

«Останніми роками Комісія здебільшого висловлювала свою позицію щодо криптовалют через примусові заходи, не взаємодіючи з громадськістю. Комісії слід змінити свій підхід і розробити політику щодо криптовалют більш відкрито. Саме для цього створено робочу групу», — підкреслив виконуючий обовʼязки голови SEC Марк Уеда.

У гаманець Bitkey вбудували функцію успадкування біткоїнів

Компанія Block Джека Дорсі (співзасновник Twitter) реалізувала функцію успадкування криптовалюти в апаратному гаманці Bitkey.

Розробники зазначили, що в традиційних фінансових інструментах такий процес регламентовано: достатньо вказати бенефіціарів, і активи автоматично перейдуть до них після смерті власника.

«Біткоїн так не працює. Або, щонайменше, цього не було досі. Передача законного права на монети вашим друзям і сім'ї за заповітом — це одне, але переконатися, що вони дійсно отримають активи — зовсім інше», — підкреслила команда.

Іншою можливістю є самостійне зберігання даних в апаратних пристроях, на папері або в іншому вигляді. При цьому потрібно написати детальну інструкцію для спадкоємців, від яких знадобляться певні технічні знання. Витік інформації може призвести до крадіжки коштів, підкреслили розробники.

Вони прагнули усунути залежність від централізованих контрагентів і необхідність бенефіціарам розбиратися в основах блокчейна.

Нова опція Bitkey дає змогу вказати спадкоємця без необхідності передачі PIN-кодів або сід-фраз за життя. Обидві сторони отримують частину зашифрованого ключа. Один із фрагментів дає змогу розблокувати другий у разі смерті.

Однак після подання заявки на спадщину запускається шестимісячний «період безпеки». Протягом цього часу власнику монет надходитимуть повідомлення про запит, що надійшов. Це виступає захистом від несанкціонованого доступу до активів, якщо він ще живий.

Після закінчення періоду бенефіціар отримує можливість перевести кошти на свій акаунт у Bitkey. Тільки тоді він може побачити баланс.

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SEC роз’яснила статус мем-коїнів і попередила про ризики

Мем-коїни, як правило, не є цінними паперами й більше схожі на «колекційні активи». Про це йдеться в заяві Відділу корпоративних фінансів Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Згідно з документом, учасникам ринку «смішних монет» не потрібно реєструватися у відомстві. У SEC уточнили, що покупці й власники таких активів не захищені законами про цінні папери.

При цьому шахрайство з мем-коїнами може стати основою для переслідування іншими регуляторами або правоохоронними органами.

Регулятор наголосив, що заява не є керівництвом із юридичною силою, а покликана пояснити застосування законодавства про цінні папери до криптовалют.

SEC додала, що мем-токени, як правило, не мають корисності, а їхня ціна «має тенденцію до значної волатильності». Також монети не підходять під визначення «інвестиційного контракту» згідно з тестом Хауї, оскільки не передбачають отримання доходу від управління або підприємницької діяльності третіх осіб.

Насамкінець SEC зазначила, що поки мем-коїни залишаються поза зоною традиційного регулювання. Однак відомство продовжить стежити за ризиками, пов’язаними з шахрайством у цій галузі.

Відтік з біткоін-ETF досяг $3 мільярдів за тиждень

Біткоїн-ETF від BlackRock (IBIT) зафіксував рекордний чистий відтік коштів у розмірі $418,1 млн 26 лютого на тлі корекції криптовалютного ринку, що триває. Семиденна смуга негативних показників американських біткоін-ETF досягла позначки $3 млрд.

Попередній рекорд денного відтоку BlackRock становив $332,6 млн і був зареєстрований 2 січня, перед зростанням біткоїна до історичного максимуму понад $109 000 на день інавгурації президента США Дональда Трампа. Проте з моменту запуску в січні 2024 року фонд зафіксував лише 21 день із чистим відпливом коштів.

Попри втрату $741,1 млн на цьому тижні, IBIT залишається найбільшим серед американських біткоін-ETF із сукупним чистим припливом понад $40,2 млрд і активами під управлінням у розмірі $51,6 млрд, згідно з даними сторінки The Block, що відстежує iShares Bitcoin Trust.

Фонд BlackRock також домінує за обсягом торгів, займаючи 72% ринку, або $4,1 млрд із $5,7 млрд торгів у середу, при цьому активність залишається підвищеною на тлі волатильності цін.