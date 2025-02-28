Трамп продовжив на рік санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про продовження санкцій проти росії ще на рік — до 6 березня 2026 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США, яке має набути чинності 28 лютого.

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У документі наголошується, що США вперше запровадили санкції проти рф ще у 2014 році, коли російська армія вторглася на територію України і окупувала Крим, а також частини Донецької та Луганської областей.

Після цього перший указ про санкції № 13660 від 2014 року американські президенти неодноразово доповнювали за допомогою інших указів, оскільки росія продовжувала свою агресію.

У документі зазначається, що дії і політика росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, тому санкції повинні продовжувати діяти після 6 березня 2025 року.

«Відповідно до розділу 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації, я продовжую на один рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі № 13660», — йдеться в документі.

Зазначимо, що даний указ поки що не опублікований. Очікується, що його буде опубліковано сьогодні, 28 лютого.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2025 року Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.