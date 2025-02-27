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27 лютого 2025, 12:13

Злом Bybit стався через компрометацію облікових даних Safe, біткоїн може опуститися до $73 тисяч: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance припиняє підтримку торгових пар з гривнею для BNB та ETH

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що з 28 лютого більше не підтримуватиме торгові пари BNB/UAH та ETH/UAH.

Binance пояснює це регулярним моніторингом ліквідності та необхідністю підтримки стабільного торгового середовища. Компанія закликає трейдерів оновити або скасувати свої спот-боти до моменту припинення торгів, щоб уникнути фінансових втрат.

Видалення гривневих пар означає, що українським трейдерам доведеться користуватися проміжними активами для конвертації, що може призвести до додаткових комісій та збільшення впливу ринкових коливань.

Біткоїн може опуститися до $73 тисяч — Matrixport

З технічної точки зору біткоїн може відкотитися до найближчого рівня підтримки в $73 000. Про це заявили експерти аналітичної компанії Matrixport.

Вони додали, що поведінка інституційних трейдерів дедалі більше впливає на формування ціни першої криптовалюти.

«Волл-стріт став важливим гравцем на ринку біткоїна, і при збереженні його домінування на рівні 60% він залишається головним індикатором для всього крипторинку», — йдеться в повідомленні.

Крім того, експерти зазначили, що падіння біткоїна було спричинене побоюваннями щодо запропонованих президентом США Дональдом Трампом мит на товари з ЄС, а також можливим шестимісячним відтермінуванням консультацій щодо стратегічного біткоїн-резерву.

На момент написання новини ціна першої криптовлаюти становить близько $86 000.

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Злом Bybit стався через компрометацію облікових даних Safe — звіт

За даними Sygnia, атакуючі впровадили шкідливий JavaScript-код у ресурси Safe (Wallet), розміщені в хмарі AWS S3. Він запустився під час взаємодії з контрактними адресами Bybit і одним невідомим гаманцем, що вказує на ретельно сплановану операцію.

Зловмисники діяли швидко: через кілька хвилин після отримання контролю над активами вони видалили модифіковані файли, замінивши їх на вихідні версії. Таким чином хакери прагнули приховати сліди злому, вважають аналітики.

Однак слідчим вдалося знайти збережені дані на пристроях підписантів, які вказали на зміни, внесені 19 лютого 2025 року. Аналіз цієї інформації показав, що впроваджений злочинцями код дав можливість підмінити адресу одержувача в момент затвердження транзакції.

Команда Safe (Wallet) підтвердила висновки експертів. Розробники запевнили, що повністю змінили конфігурацію інфраструктури, перезібрали ключові компоненти та змінили всі облікові дані для усунення вектора атаки. За їхніми словами, інфраструктура біржі не піддавалася злому.

Читайте також: Злом на $1,5 млрд: що наразі відбувається з біржею Bybit

SEC розгляне заявку про стейкінг Ethereum для фондів Grayscale

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) прийняла до розгляду заявку біржі NYSE Arca про дозвіл стейкінгу Ethereum для ETF від Grayscale.

Запропонована в документі зміна дає Grayscale Ethereum Trust ETF і Grayscale Ethereum Mini Trust ETF право брати участь у механізмі валідації Proof-of-Stake і отримувати винагороду за стейкінг монет під контролем фондів «для максимізації прибутку фонду та його акціонерів».

«Дозвіл на стейкінг принесе користь інвесторам, оскільки дасть змогу трастам реалізувати свої права на додаткові ETH і допоможе краще відстежувати доходи, пов’язані зі зберіганням монет», — ідеться в заявці.

Автори підкреслили, що запропонована діяльність відрізняється від «делегованого стейкінга» і моделі staking-as-a-service, які, на думку Комісії, «мали на увазі незаконну пропозицію цінних паперів».

Займатися стейкінгом буде виключно Grayscale. Об'єднання ETH у пул із монетами інших організацій і делегування не передбачено. Однак злиття з іншими активами допускається на рівні стейкінг-провайдера.

Активи залишатимуться на гаманцях фондів під управлінням кастодіана —Coinbase Custody Trust Company.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
27 лютого 2025, 12:51
#
Тоді будуть активно виводити кошти з бітка та переводити в альти-ікси…
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