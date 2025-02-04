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4 лютого 2025, 11:56

Біткоїн вночі піднявся до $102 420, Японія встановить податок на криптовалюту: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн підіймався до $102 420 після відкладення мит США на імпорт із Мексики та Канади

У ніч на 4 лютого ціна біткоїна підіймалася до $102 420 на тлі новин про відкладення мит США на імпорт із Мексики та Канади. Пізніше ціна першої криптовалюти відкотилася і на момент написання новини вона становить $98 550.

За добу біткоїн зріс на 3,30%. Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Ethereum подорожчав на 4,76% до $2 716.

Обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку перевищив $545 млн за добу, за даними CoinGlass. За останні 24 години було ліквідовано позиції понад 193 00 трейдерів. Приблизно $300 млн втрат припало на лонг-позиції, понад $246 млн — на шорт.

Нагадаємо, Торгова війна між США і Мексикою, Канадою та Китаєм обвалила біткоїн нижче психологічної позначки в $100 000.

Японія встановить податок на криптовалюту до кінця червня

Міністр фінансів Японії Катсунобу Като пообіцяв затвердити податкову ставку для криптовалют до кінця червня 2025 року у відповідь на запит від голови підрозділу ​​просування цифрового суспільства від Ліберально-демократичної партії Акіхіси Шіозакі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Шіозакі висловив сумніви щодо позиції японського уряду стосовно криптовалют, оскільки вважає, що обговорення податкової ставки на криптоактиви в Японії є «значно суворішими» у порівнянні з іншими країнами, які приймають більш сприятливі для ринку нормативно-правові регуляції.

Своєю чергою, премʼєр-міністр Японії Сігеру Ішіба зазначив, що криптовалюта стане «ключовим фактором у вирішенні соціальних і фінансових проблем країни, а також у підвищенні продуктивності нації». Він також наголосив на необхідності захисту користувачів криптовалют і поліпшення Web3 середовища.

Міністр фінансів підтвердив, що фінансові регулятори активно обговорюють реформу податкового законодавства щодо криптовалют на 2025 рік і розглядають різні правові заходи.

Влада Індії скоригує позицію щодо біткоїна

Індія переглядає своє ставлення до цифрових активів на тлі трансформації їхнього сприйняття в інших країнах. Про це Reuters повідомив секретар з економічних питань держави Аджай Сет.

За його словами, терміни публікації проєкту документа про криптовалюти, публікація якого планувалася ще на вересень 2024 року, знову відкладуть.

Причина — зміна позиціювання класу активів в інших країнах.

За словами Сета, оскільки криптовалюти «не вірять у кордони», позиція Індії не може бути односторонньою.

Чиновник не згадав конкретно США, президент яких Дональд Трамп підписав указ про створення робочої групи з ринків цифрових активів.

MicroStrategy завершила 12-тижневу серію покупок біткоїна

З 27 січня до 2 лютого MicroStrategy не придбала жодного біткоїна, перервавши серію з 12 тижнів безперервних покупок цифрового золота.

Компанія зберігає на балансі 471 107 BTC, вона — найбільший корпоративний власник першої криптовалюти. На формування біткоїн-резервів MicroStrategy із серпня 2020 року витратила загалом приблизно $30,4 млрд. Середня ціна купівлі склала $64 511 за монету.

За останній тиждень січня фірма також не реалізувала жодної звичайної акції класу, А в межах програми ринкової пропозиції, зазначив співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор.

Згідно з ухваленим у жовтні 2024 року «Планом 21/21», компанія має намір упродовж трьох років залучити $42 млрд у вигляді акціонерного капіталу та боргових зобов’язань. Кошти призначені для фінансування подальших покупок біткоїна.

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Джерело: Мінфін
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