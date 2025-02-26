Реальна вартість допомоги США Україні втричі нижча за офіційні оцінки — дослідження

Загальна вартість американської військової допомоги Україні значно нижча, ніж заявлено офіційно. Замість $65,9 млрд, які називають у США, фактична сума оцінюється у $18,3 млрд. Про це йдеться в дослідженні Economists for Ukraine.

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Зазначається, що основна причина розбіжностей — завищена оцінка старих запасів озброєнь США.

Міністерство оборони заявило, що передане обладнання коштує $31 млрд, але дослідники оцінюють його реальну вартість у $12,5 млрд. Значна частина техніки була списана, а її використання в бою обмежене, що ще більше знижує його вартість.

Непряма передача обладнання через країни-союзники, зокрема Польщу, становить близько $20 млрд оборонних інвестицій, але лише $340 млн з них безпосередньо дісталися Україні.

За три роки повномасштабної війни США надали Україні $50,9 млрд. З них $32,6 млрд пішли на бюджетну підтримку — зарплати, пенсії та інші витрати, що відшкодовуються через механізми Світового банку та USAID.

«Публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуваннями та фактично наданою допомогою», — зазначається в дослідженні.

По-друге, значна частина коштів йде на замовлення нових систем озброєнь у США, але постачання відбуваються з великими затримками. З виділених $12,1 млрд на закупівлю нового обладнання, реальна вартість допомоги для України оцінюється лише у $5,5 млрд.

Також частина американської допомоги надається у вигляді кредитів та гарантій. Наприклад, США використали заморожені російські активи для забезпечення кредитів Україні та Молдові на $25 млрд.

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Загалом, у дослідженні робиться висновок, що фактична вартість військової допомоги США Україні становить $18,3 млрд, тоді як ще $32,6 млрд було надано у вигляді бюджетної допомоги, здебільшого через механізми відшкодування витрат.

Таким чином, загальна вартість наданої допомоги за три роки склала $50,9 млрд — в середньому близько $17 млрд на рік.

Зазначається, що це відповідає лише 0,25% федерального бюджету США. Для порівняння, це приблизно стільки ж, скільки Вашингтон витрачає на утримання та енергозабезпечення урядових будівель.

Окремо автори звіту наголошують, що Україна ретельно контролює всі надходження. Завдяки електронній системі урядування можна відстежити кожну витрачену гривню — від зарплат держслужбовців до закупівлі офісного паперу. Проведені аудити не виявили зловживань чи аномалій у використанні міжнародної допомоги.