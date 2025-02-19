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19 лютого 2025, 15:23

США витратили на допомогу Україні менше ніж $100 мільярдів — Зеленський відповів Трампу

Від початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу на суму $67 млрд на постачання зброї та ще $31,5 млрд — у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Forbes Ukraine.

Від початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу на суму $67 млрд на постачання зброї та ще $31,5 млрд — у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету.
Фото: president.gov.ua

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Президент закликав до чіткості в підрахунках міжнародної допомоги Україні, наголосивши, що реальні цифри відрізняються від заявлених деякими політиками.

«Загалом Сполучені Штати надали $67 млрд на озброєння, а ще $31,5 млрд — у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету», — заявив глава держави.

Він подякував партнерам за надану підтримку, проте зазначив, що твердження про $500 млрд допомоги не відповідають дійсності.

«Якщо це коштувало $500 млрд, то поверніть їх мінералами чи ще чимось? Це несерйозна розмова. Ми готові до серйозного документа, нам потрібні гарантії безпеки. Якщо це про інвестиції — із задоволенням співпрацюватимемо. Але нам потрібні гарантії», — додав Зеленський.

Що сказав Трамп

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вже надали Україні $350 млрд допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.

Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову підтримку Києва.

«Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не отримав і половини цих коштів. Ми надали Україні, здається, $350 млрд. Можливо, трохи менше, але сума значна. То де ж усі ці гроші? Куди вони йдуть?» — заявив Трамп під час пресконференції в Мар-а-Лаго.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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penetrator1963
penetrator1963
19 лютого 2025, 17:08
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Что-то и я не помню такой помощи на $500 ярдов. помню, что рашка на 2024 год закладывала военный бюджет эквивалент $110 ярдов, а Украине партнёры в общем там на уровне $60 ярдов обещали военной и финансовой. сколько давали — не следил)
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vt313
vt313
19 лютого 2025, 17:31
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Военная помощь, такое дело, там не совсем понятно как считать.
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