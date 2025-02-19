Від початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу на суму $67 млрд на постачання зброї та ще $31,5 млрд — у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, передає Forbes Ukraine.
США витратили на допомогу Україні менше ніж $100 мільярдів — Зеленський відповів Трампу
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Президент закликав до чіткості в підрахунках міжнародної допомоги Україні, наголосивши, що реальні цифри відрізняються від заявлених деякими політиками.
«Загалом Сполучені Штати надали $67 млрд на озброєння, а ще $31,5 млрд — у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету», — заявив глава держави.
Він подякував партнерам за надану підтримку, проте зазначив, що твердження про $500 млрд допомоги не відповідають дійсності.
«Якщо це коштувало $500 млрд, то поверніть їх мінералами чи ще чимось? Це несерйозна розмова. Ми готові до серйозного документа, нам потрібні гарантії безпеки. Якщо це про інвестиції — із задоволенням співпрацюватимемо. Але нам потрібні гарантії», — додав Зеленський.
Що сказав Трамп
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вже надали Україні $350 млрд допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.
Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову підтримку Києва.
«Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не отримав і половини цих коштів. Ми надали Україні, здається, $350 млрд. Можливо, трохи менше, але сума значна. То де ж усі ці гроші? Куди вони йдуть?» — заявив Трамп під час пресконференції в Мар-а-Лаго.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2