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26 лютого 2025, 15:43

Шмигаль розкрив деталі роботи спільного з США Фонду відбудови України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як функціонуватиме спільний з США інвестиційний Фонд відбудови України. Виступ Шмигаля в уряді транслювався під час телемарафону, повідомляє «Європейська правда».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як функціонуватиме спільний з США інвестиційний Фонд відбудови України.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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Прем'єр розповів, що угода зі Сполученими Штатами передбачає створення інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною, досягнення тривалого миру, спільної діяльності для відновлення України.

«Внесок України — це частина наших майбутніх доходів, що дуже важливо, не існуючих чи попередніх», — наголосив він.

«Майбутні доходи, отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин — це буде внесок України, 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України», — пояснив Шмигаль.

За його словами, США також зі своєї сторони будуть робити відповідні внески.

Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України і США в розвиток України, у відновлення, у безпеку.

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«Фондом управляють уряди України і США, це спільне управління і реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватися. Тобто фонд працюватиме по певній спіралі реінвестицій в Україну. Кошти, які цей фонд буде вкладати і заробляти, будуть знову і знову реінвестовуватися у відновлення і надалі в розбудову і розвиток нашої держави», — розповів прем'єр-міністр.

Крім того, за словами Шмигаля, фонд буде діяти і всі рішення будуть прийматися за згодою обох учасників.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
26 лютого 2025, 15:48
#
Хочемо в ЄС, але підписуємо угоди з США, котрі вже хотіли нас кинути на 350 лярдів доларів США з копалинами натомість нічого не надаючи, відхиляємо пропозицію ЄС по корисних копалинах, але говоримо про те, що будемо переприв`язувати курс гривні з долара до євро, хоча США ясно дають всім зрозуміти, що з доларової залежності нікого не відпустять, при тому що ми на континенті Європи, але активніше чомусь співпрацюємо не з ЄС, а з США, все «зрозуміло», все «логічно», прийдемо проситися знов в ЄС, нас і пошлють до США :)
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0
Три літри
Три літри
26 лютого 2025, 18:13
#
Ця угода носить єдину мету: втримати США серед тих хто буде продовжувати постачати нам зброю, а можливо і підтримувати за рахунок власних коштів.
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