Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як функціонуватиме спільний з США інвестиційний Фонд відбудови України. Виступ Шмигаля в уряді транслювався під час телемарафону, повідомляє «Європейська правда».
Шмигаль розкрив деталі роботи спільного з США Фонду відбудови України
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Прем'єр розповів, що угода зі Сполученими Штатами передбачає створення інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною, досягнення тривалого миру, спільної діяльності для відновлення України.
«Внесок України — це частина наших майбутніх доходів, що дуже важливо, не існуючих чи попередніх», — наголосив він.
«Майбутні доходи, отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин — це буде внесок України, 50% від таких доходів ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України», — пояснив Шмигаль.
За його словами, США також зі своєї сторони будуть робити відповідні внески.
Даний фонд буде інвестувати ці кошти від України і США в розвиток України, у відновлення, у безпеку.
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«Фондом управляють уряди України і США, це спільне управління і реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватися. Тобто фонд працюватиме по певній спіралі реінвестицій в Україну. Кошти, які цей фонд буде вкладати і заробляти, будуть знову і знову реінвестовуватися у відновлення і надалі в розбудову і розвиток нашої держави», — розповів прем'єр-міністр.
Крім того, за словами Шмигаля, фонд буде діяти і всі рішення будуть прийматися за згодою обох учасників.
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