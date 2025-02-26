Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2025 року, становив $1,769 млрд. Це максимальний рівень з січня минулого року, коли банки ввезли $1 864 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
26 лютого 2025, 12:50
Банки в січні знову ввезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти
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За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $1,316 млрд, готівкових євро — на $450 млн.
При цьому банки вивезли готівкової валюти на $131 млн.
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Джерело: Мінфін
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