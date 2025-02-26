Банки в січні знову ввезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти

Обсяг готівкової іноземної валюти , яку банки ввезли в Україну в січні 2025 року, становив $1,769 млрд. Це максимальний рівень з січня минулого року, коли банки ввезли $1 864 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $1,316 млрд, готівкових євро — на $450 млн.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на $131 млн.

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