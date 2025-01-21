Попит населення на валюту зростає: у січні українці купили понад $900 млн

Протягом перших 20 днів 2025 року українці виявляли високий інтерес до валюти . Про це пише колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Він зазначив, що основну частину попиту на іноземну валюту в Україні формує населення. Українці вже викупили понад $930 млн готівкової та безготівкової іноземної валюти цьогоріч.

Данилишин зазначив, за 20 днів січня НБУ провів чистих валютних інтервенцій на суму 2,5 млрд доларів. Таким чином, населення викупило 39% від усіх інтервенцій НБУ.

За його даними, у 2024 році купівлі валюти населенням склали 35% від валютних інтервенцій НБУ, у 2023 році — 17%, а у 2022 році — лише 4%.

Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту