НАК «Нафтогаз України» веде перемовини з МВФ про отримання коштів на імпорт газу. Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на джерела.
Україна веде переговори з МВФ про фінансування імпорту газу — ЗМІ
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Що відомо
Перемовини про фінансування імпорту були проведені керівництвом компанії 21 лютого. За даними видання, обговорюються не конкретні суми, а обсяги газу, на який потрібні гроші.
«На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів газу», — сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів.
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У МВФ поки що не дали відповіді на прохання НАК, водночас представники місії були здивовані таким проханням, оскільки під час минулого перегляду програми в грудні 2024 року питання необхідності збільшення імпорту газу не порушувалося, сказали джерела.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Україна планує в лютому та березні 2025 року імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.
До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Дефіцит блакитного палива покривався запасами газових сховищах.
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Коментарі - 5
Надёжный план пришел к своему логическому завершению в полном объеме и с опережением графика
Змушений лайкнути Махаона з яким зазвичай завжди сперечаюсь.
МВФ не спонсоруєтся США.