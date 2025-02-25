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25 лютого 2025, 12:42

Україна веде переговори з МВФ про фінансування імпорту газу — ЗМІ

НАК «Нафтогаз України» веде перемовини з МВФ про отримання коштів на імпорт газу. Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на джерела.

НАК «Нафтогаз України» веде перемовини з МВФ про отримання коштів на імпорт газу.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Перемовини про фінансування імпорту були проведені керівництвом компанії 21 лютого. За даними видання, обговорюються не конкретні суми, а обсяги газу, на який потрібні гроші.

«На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів газу», — сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів.

Читайте також: Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи внаслідок атак рф — Reuters

У МВФ поки що не дали відповіді на прохання НАК, водночас представники місії були здивовані таким проханням, оскільки під час минулого перегляду програми в грудні 2024 року питання необхідності збільшення імпорту газу не порушувалося, сказали джерела.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна планує в лютому та березні 2025 року імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Дефіцит блакитного палива покривався запасами газових сховищах.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Riojas
Riojas
25 лютого 2025, 13:38
#
«Одна з найбільших поразок Москви». Зеленський прокоментував припинення транзиту російського газу через Україну (1 січня 2025)

Надёжный план пришел к своему логическому завершению в полном объеме и с опережением графика
+
0
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 14:51
#
А яким боком це до новини? Ми не купуємо у Росії газ вже купу років, транзит не впливав на те чи є у нас газ.

Змушений лайкнути Махаона з яким зазвичай завжди сперечаюсь.
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
25 лютого 2025, 14:28
#
Надеюсь, МВФ, спонсируемый, в основном, америкой (новым другом московии) вам откажет. Пора уже повзрослеть и платить за всё самим.
+
+15
ramarren
ramarren
25 лютого 2025, 14:48
#
МВФ благотворительностью не занимается, займы нужно отдавать, поэтому и логика там отличается от «повзрослеть и платить за всё самим»
+
0
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 14:52
#
Знов москаль мріє що хтось інший щось зробить для нього.

МВФ не спонсоруєтся США.
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