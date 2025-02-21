Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи внаслідок атак рф — Reuters

Україна планує в лютому та березні 2025 року імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в галузі.

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Останніми тижнями росія посилила атаки на газові родовища України. Нафтогаз та ДТЕК заявляли, що рф атакувала і пошкодила їхні об'єкти щонайменше двічі у лютому.

До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Дефіцит блакитного палива покривався запасами газових сховищах.

«Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але удари по виробництвах змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку», — заявив співрозмовник видання.

Водночас джерело Reuters та представники енергетичної галузі України не розголошують поточний рівень видобутку газу.

Джерело повідомило, що Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з запланованим імпортом і власним видобутком газу вона зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай починається в кінці жовтня і закінчується у квітні, без накладення будь-яких обмежень на промисловість і населення.

Енергетичні експерти раніше попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня в 10% від потужності сховищ, що становить близько 30 млрд кубометрів.

Джерело видання повідомило, що Україна має розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/2026 навесні, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону в сховищах України було 12,9 млрд кубометрів газу.