SEC закрила розслідування проти Robinhood, хакери вивели з криптонеобанку Infini $49 млн: що нового

SEC закрила розслідування проти Robinhood

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно припинила розслідування щодо діяльності криптовалютної платформи Robinhood, після того, як у травні 2024 року повідомила про потенційний позов.

«Ми вітаємо рішення SEC закрити це розслідування без жодних санкцій. Давайте будемо чесними — це розслідування взагалі не повинно було бути відкрито. Robinhood завжди поважала і буде поважати федеральні закони про цінні папери і ніколи не дозволяла транзакцій із цінними паперами», — заявив головний юридичний директор компанії Robinhood Ден Галлагер.

Крім того, у повідомленні сказано, що Robinhood давно не погоджується з тим, що більшість транзакцій із цифровими активами підпадають під дію федерального законодавства про цінні папери.

Також у компанії зазначили, що Robinhood ухвалювала складні рішення, щоб не надавати певні продукти, які SEC під керівництвом попереднього голови Гері Генслера визнавала цінними паперами.

За словами команди, платформа прагне сприяти створенню більш прозорого та адаптованого регуляторного середовища для цифрових активів і сподівається на співпрацю з SEC під керівництвом нової адміністрації.

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Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн

У період із 17 по 21 лютого 2025 року відтік капіталу з криптопродуктів склав $508 млн, за останні два тижні показник зріс до близько $924 млн. Перед цим за 18 тижнів у криптофонди надійшло загалом $29 млрд, йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти вважають, що негативні показники зумовлені обережністю інвесторів після інавгурації президента США Дональда Трампа і невизначеності щодо торгових мит, інфляції та монетарної політики.

«Це також помітно у зниженні торгівельної активності: обсяг торгів за тиждень скоротився з $22 млрд до $13 млрд», — йдеться в повідомленні.

У CoinShares заявили, що біткоїн став основним об'єктом продажів, втративши $571 млн, у решті продуктах на базі альткоїнів позитивні показники.

Проте виділяється XRP з припливом коштів на суму $38,3 млн, а загальний обсяг інвестицій у продукти на базі активу з середини листопада 2024 року досяг $819 млн, «що відображає сподівання інвесторів на можливе припинення судового позову з боку Комісії з цінних паперів та бірж США».

Регіонально основний відтік спостерігався в США — $560 млн. Водночас у Європі інвестори зберегли позитивний настрій, і регіон продовжив демонструвати стабільний приплив капіталу — зокрема, у Німеччині та Швейцарії він склав $30,5 млн і $15,8 млн відповідно.

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У Монтані відхилили законопроєкт про створення біткоїн-резерву через занепокоєння щодо спекуляцій

Законодавча ініціатива штату Монтана щодо створення біткоїн-резерву HB 429 не пройшла друге читання в Палаті представників.

Попри той факт, що голосування було в значній мірі партійним, більшість республіканців висловились проти законопроєкту, тому з результатом 41−59 штат має «фактично мертвий» білль.

Критики заперечували проти використання коштів з загального фонду, називаючи цю дію «спекуляцією з грошима платників податків».

«Це все ще гроші платників податків, і ми відповідаємо за них, тому маємо їх захищати. […] Такі інвестиції є надто ризикованими», — заявив представник штату Стівен Келлі під час сесії Палати представників штату Монтана.

Крім того, представник Білл Мерсер також не підтримав ідею дозволити Інвестиційній раді Монтани вкладати в криптовалюти та невзаємозамінні токени у звʼязку із тим, що це нібито являє собою спекулятивні дії.

Хакери вивели з криптонеобанку Infini $49 мільйонів

Криптовалютний необанк Infini постраждав від хакерської атаки, внаслідок якої проєкт втратив 49 млн USDC. Про це повідомили експерти Cyvers.

Вони зазначили, що раніше хакер розробляв смартконтракт для проєкту Infini, а після завершення роботи таємно зберіг за собою права адміністратора. За даними Cyvers, зловмисник здійснив атаку через 100 днів після кінця взаємодії з Infini.

«Він профінансував свою адресу через Tornado Cash, надіслав невелику транзакцію в Ethereum для оплати газу і здійснив експлойт, вивівши всі кошти», — йдеться в заяві.

У Lookonchain зазначили, що хакер обміняв 49,5 млн USDC на DAI та купив 17 696 ETH, а згодом переказав активи на новий гаманець.

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