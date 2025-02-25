SEC закрила розслідування проти Robinhood, хакери вивели з криптонеобанку Infini $49 млн: що нового

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2025, 11:07

SEC закрила розслідування проти Robinhood, хакери вивели з криптонеобанку Infini $49 млн: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC закрила розслідування проти Robinhood

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно припинила розслідування щодо діяльності криптовалютної платформи Robinhood, після того, як у травні 2024 року повідомила про потенційний позов.

«Ми вітаємо рішення SEC закрити це розслідування без жодних санкцій. Давайте будемо чесними — це розслідування взагалі не повинно було бути відкрито. Robinhood завжди поважала і буде поважати федеральні закони про цінні папери і ніколи не дозволяла транзакцій із цінними паперами», — заявив головний юридичний директор компанії Robinhood Ден Галлагер.

Крім того, у повідомленні сказано, що Robinhood давно не погоджується з тим, що більшість транзакцій із цифровими активами підпадають під дію федерального законодавства про цінні папери.

Також у компанії зазначили, що Robinhood ухвалювала складні рішення, щоб не надавати певні продукти, які SEC під керівництвом попереднього голови Гері Генслера визнавала цінними паперами.

За словами команди, платформа прагне сприяти створенню більш прозорого та адаптованого регуляторного середовища для цифрових активів і сподівається на співпрацю з SEC під керівництвом нової адміністрації.

Читайте також: SEC погодилася припинити справу проти криптобіржі Coinbase

Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн

У період із 17 по 21 лютого 2025 року відтік капіталу з криптопродуктів склав $508 млн, за останні два тижні показник зріс до близько $924 млн. Перед цим за 18 тижнів у криптофонди надійшло загалом $29 млрд, йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти вважають, що негативні показники зумовлені обережністю інвесторів після інавгурації президента США Дональда Трампа і невизначеності щодо торгових мит, інфляції та монетарної політики.

«Це також помітно у зниженні торгівельної активності: обсяг торгів за тиждень скоротився з $22 млрд до $13 млрд», — йдеться в повідомленні.

У CoinShares заявили, що біткоїн став основним об'єктом продажів, втративши $571 млн, у решті продуктах на базі альткоїнів позитивні показники.

Проте виділяється XRP з припливом коштів на суму $38,3 млн, а загальний обсяг інвестицій у продукти на базі активу з середини листопада 2024 року досяг $819 млн, «що відображає сподівання інвесторів на можливе припинення судового позову з боку Комісії з цінних паперів та бірж США».

Регіонально основний відтік спостерігався в США — $560 млн. Водночас у Європі інвестори зберегли позитивний настрій, і регіон продовжив демонструвати стабільний приплив капіталу — зокрема, у Німеччині та Швейцарії він склав $30,5 млн і $15,8 млн відповідно.

Читайте також: Біткоїн впав нижче $89 000

У Монтані відхилили законопроєкт про створення біткоїн-резерву через занепокоєння щодо спекуляцій

Законодавча ініціатива штату Монтана щодо створення біткоїн-резерву HB 429 не пройшла друге читання в Палаті представників.

Попри той факт, що голосування було в значній мірі партійним, більшість республіканців висловились проти законопроєкту, тому з результатом 41−59 штат має «фактично мертвий» білль.

Критики заперечували проти використання коштів з загального фонду, називаючи цю дію «спекуляцією з грошима платників податків».

«Це все ще гроші платників податків, і ми відповідаємо за них, тому маємо їх захищати. […] Такі інвестиції є надто ризикованими», — заявив представник штату Стівен Келлі під час сесії Палати представників штату Монтана.

Крім того, представник Білл Мерсер також не підтримав ідею дозволити Інвестиційній раді Монтани вкладати в криптовалюти та невзаємозамінні токени у звʼязку із тим, що це нібито являє собою спекулятивні дії.

Хакери вивели з криптонеобанку Infini $49 мільйонів

Криптовалютний необанк Infini постраждав від хакерської атаки, внаслідок якої проєкт втратив 49 млн USDC. Про це повідомили експерти Cyvers.

Вони зазначили, що раніше хакер розробляв смартконтракт для проєкту Infini, а після завершення роботи таємно зберіг за собою права адміністратора. За даними Cyvers, зловмисник здійснив атаку через 100 днів після кінця взаємодії з Infini.

«Він профінансував свою адресу через Tornado Cash, надіслав невелику транзакцію в Ethereum для оплати газу і здійснив експлойт, вивівши всі кошти», — йдеться в заяві.

У Lookonchain зазначили, що хакер обміняв 49,5 млн USDC на DAI та купив 17 696 ETH, а згодом переказав активи на новий гаманець.

Читайте також: Злом на $1,5 млрд: що наразі відбувається з біржею Bybit

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами