В НБУ назвали причини зростання інфляції у січні

Інфляція продовжила зростати й у січні. Основними факторами є низькі врожаї минулого року, а також низька база порівняння. Про це під час конференції FinYear розповіла перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Зростання інфляції

За її словами, «є й більш фундаментальні чинники зростання інфляції».

«Зокрема, зростання витрат бізнесу через збільшення вартості енергоресурсів, додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення та зростання витрат на заробітну плату, передусім через нестачу персоналу. Всі ці чинники прискорили інфляцію», — уточнила Рожкова.

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За її словами, в НБУ очікують, що інфляція досягне свого піка вже в середині року, а з другого півріччя почне поступово знижуватися.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у січні 2025 року зростання споживчих цін пришвидшилось до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни.