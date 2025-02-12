В НБУ назвали причину зростання інфляції

У січні 2025 року зростання споживчих цін пришвидшилось до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Про це йдеться в коментарі НБУ .

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Причина зростання

«Основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу було суттєвіше зростання як адміністративно регульованих цін на товари і послуги, так і вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат, зокрема енергозабезпечення і оплату праці, а також податкові та регуляторні зміни», — йдеться в повідомленні.

Сирі продукти харчування подорожчали на 11,8%

У січні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнювалося другий місяць поспіль. Рекордно тепла січнева погода сприяла збільшенню пропозиції яєць і молока. Пропозиція овочів та фруктів розширилася завдяки активізації імпорту.

Натомість ціни на свинину, курятину й цукор наближалися до цін країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й зростання цін на борошно та крупи під впливом ефектів низьких минулорічних врожаїв.

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Базова інфляція пришвидшилася до 11,7%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у січні становило 15,9% р/р. Пришвидшення зростання цін пояснюється збільшенням закупівельних цін на сировину, а також виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику.

Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання до 4,3% р/р через курсові ефекти в попередні періоди. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг становили 14,2%, також пришвидшившись у січні порівняно з груднем. Частково це пояснюється переглядом тарифів, зокрема їх підвищенням окремими мобільними операторами, актуалізацією переліку платних медичних послуг у державних і комунальних закладах, зміною підходів до розрахунку вартості поліса ОСЦПВ, пояснили в НБУ.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 17,5%

У січні вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше коригування цін на алкоголь, а тютюнові вироби дорожчали, ймовірно, з огляду на очікуване підвищення акцизів. Зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання пришвидшилося під впливом тиску з боку виробничих витрат.

Темпи зростання цін на пальне становили 12,1%

У січні зростання цін на пальне суттєво пришвидшилося порівняно з груднем під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторми в Чорному морі на початку року. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі досить сезонно низького попиту.

Прогноз з інфляції

У макропрогнозі НБУ передбачено пришвидшення показників інфляції в перші місяці 2025 року на тлі низької бази порівняння минулого року під впливом як тимчасових чинників, зокрема обмеженої пропозиції продовольства через гірші минулорічні врожаї, так і фундаментальних, зокрема через збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження в другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ — 5% на горизонті політики.

«Сповільненню інфляції сприятимуть посилення процентної політики НБУ та його заходи з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку, розширення пропозиції продовольчих товарів після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск», — пояснили в НБУ.