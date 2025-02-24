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24 лютого 2025, 17:55

Велика Британія ввела найбільший пакет санкцій проти рф

Велика Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти росії з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Велика Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти росії з перших днів вторгнення в Україну 2022 року.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Санкції водяться проти 107 компаній і людей.

Як пише «РБК-Україна», нові санкції чинитимуть ще більший тиск на енергетичні доходи Путіна, найважливіше джерело фінансування його незаконного вторгнення.

Вони включають ще 40 суден «тіньового флоту», що перевозять російську нафту. Ці судна загалом перевезли російської нафти і нафтопродуктів на 5 млрд доларів тільки за останні шість місяців. Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 133.

Також Лондон вводить санкції проти 14 «нових клептократів», деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей у росії, чиї статки оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.

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Під санкції потрапили

  • Виробники і постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включно з мікропроцесорами, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включно з державами Центральної Азії, Туреччиною, Таїландом, Індією та Китаєм, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових.
  • Міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці причетні до відправки понад 11 000 військовослужбовців КНДР до Росії. Путін використовує сили КНДР як гарматне м'ясо; КНДР зазнала понад 4 000 втрат.
  • 13 російських цілей, включно з ТОВ «Грант-Трейд», його власником Маратом Мустафаєвим і його сестрою Дінарою Мустафаєвою, які використовували компанію для перекачування передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.

Уперше Лондон вводить санкції проти іноземних фінансових установ, які підтримують військову машину Росії. Санкції вводяться проти ВАТ «Керемет Банк», що базується в Киргизстані, тим самим порушуючи використання Росією міжнародної фінансової системи для підтримки її військових зусиль.

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Джерело: Мінфін
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