Австралія запровадила найбільший за три роки пакет санкцій проти рф

Австралія оголосила найбільший з лютого 2022 року пакет санкцій проти осіб і організацій, які пов’язані з рф. Про це повідомили у пресслужбі прем'єр-міністра країни Ентоні Албанезе, передає Укрінформ.

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Пакет санкцій

«Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій», — йдеться у повідомленні.

Нові обмеження спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації росії на сході України та в Криму, «включаючи так званих міністрів, суддів і прокурорів», а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.

Санкції також націлені на фізичних та юридичних осіб, причетних до поглиблення військової співпраці між росією та Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

Під санкції також потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах росії, а також ті, «хто поширює дезінформацію з метою підриву підтримки України та урядів у всьому світі».

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Австралія запровадила загалом понад 1 400 санкцій.

«Сьогодні ми ще більше посилили торговельні обмеження проти росії, заборонивши постачання комерційних безпілотників і компонентів до них, включно з наданням супутніх послуг», — додається у повідомленні.

В уряді нагадали, що Австралія виділила понад $1,5 млрд, щоб допомогти Україні захистити себе, в тому числі понад $1,3 млрд на військову підтримку у вигляді життєво необхідного обладнання для поля бою та тренування українських сил.

Австралія вкотре закликала росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, зокрема щодо захисту цивільного населення та поводження з військовополоненими.