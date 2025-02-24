Голова Deutsche Bank, найбільшого банку Німеччини, висловив сподівання, що новий уряд країни зможе провести необхідні реформи для оздоровлення економіки. Про це повідомляє The Guardian.
Голова Deutsche Bank закликає до реформ для оздоровлення економіки після виборів
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«Виклики, з якими стикається наша країна, є величезними: економіці терміново потрібен новий старт, що включає фундаментальні реформи», — заявив Крістіан Зевінг, який також є головою асоціації німецьких банків.
Генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух, у свою чергу, висловив надію на швидке формування коаліції та здатність політиків відновити конкурентоспроможність Німеччини.
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