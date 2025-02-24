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24 лютого 2025, 16:45

Голова Deutsche Bank закликає до реформ для оздоровлення економіки після виборів

Голова Deutsche Bank, найбільшого банку Німеччини, висловив сподівання, що новий уряд країни зможе провести необхідні реформи для оздоровлення економіки. Про це повідомляє The Guardian.

Голова Deutsche Bank, найбільшого банку Німеччини, висловив сподівання, що новий уряд країни зможе провести необхідні реформи для оздоровлення економіки.

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«Виклики, з якими стикається наша країна, є величезними: економіці терміново потрібен новий старт, що включає фундаментальні реформи», — заявив Крістіан Зевінг, який також є головою асоціації німецьких банків.

Генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух, у свою чергу, висловив надію на швидке формування коаліції та здатність політиків відновити конкурентоспроможність Німеччини.

До теми: Євро й акції позитивно відреагували на результати виборів у Німеччині

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
24 лютого 2025, 17:11
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Чергові казочки). Ніхто вас підприємців не питає. Потрібно кілька мільярдів зеленому віддати — це головне що буде робити партія війни. А промисловість херманії і далі буде вмирати.
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