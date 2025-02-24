Євро й акції позитивно відреагували на результати виборів у Німеччині

Результати виборів у Німеччині привели до позитивної динаміки на європейських фондових ринках та зміцнення єдиної валюти . Про це повідомляє Reuters.

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Зростання фондових індексів

Ф'ючерси на німецький індекс DAX продемонстрували зростання на 1,2%. Пан'європейський індекс найбільш ліквідних компаній EUROSTOXX 50 також додав у вартості, піднявшись на 0,66%.

Зміцнення євро

Курс євро зріс на 0,44%, досягнувши позначки $1,0507. Аналітики припускають можливість тестування січневого максимуму на рівні $1,0535.

Реакція оборонного сектору

Акції німецьких оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall та Renk показали зростання в діапазоні від 1% до 2,8%. Це пов'язано з перемогою консерваторів на виборах, що відповідало очікуванням ринку.

Політична невизначеність та майбутній саміт ЄС

Попри перемогу, новому лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу ще належить сформувати коаліційний уряд. Залишається незрозумілим, скільки партнерів увійде до коаліції.

Ця невизначеність виникає напередодні позачергового саміту лідерів ЄС, запланованого на 6 березня. Основними темами обговорення стануть додаткова підтримка України та фінансування оборонних потреб Європи.

Ситуація на товарних ринках

Ціна золота стабілізувалася на рівні 2937 доларів за унцію. Зростання цін на золото триває вже восьмий тиждень поспіль.