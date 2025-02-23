На окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на $350 мільярдів — Свириденко

На тимчасово окупованих територіях України залягають поклади критичних матеріалів на суму близько $350 млрд, значна частина яких може використовуватися Росією в авіаційній, оборонній та медичній галузях. Про це перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час Форуму «Україна. Рік 2025», передає Укрінформ.

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«Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка, на жаль, тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядку $350 млрд», — зазначила Свириденко.

За її словами, перед Україною стоїть завдання не лише експортувати з тимчасово окупованих територій титан, літій, уран та рідкісноземельні метали, а й залучати інвестиції в переробку та розробку родовищ цих критичних матеріалів. Також необхідно оновити геологічну інформацію та залучити інвесторів у переробну промисловість.

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«Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні володіє агресор. Зокрема титан, який використовується в авіаційній, оборонній та медичній галузях. Тому наше завдання — розвивати переробку цієї сировини, а не лише її експортувати», — наголосила Свириденко.

Також вона зауважила, що розвиток видобутку критичних матеріалів є одним із пунктів плану перемоги, представленого президентом Володимиром Зеленським. План також включає питання безпеки, співпраці з НАТО та стримування росії.