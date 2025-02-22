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22 лютого 2025, 12:12

Starlink під загрозою: США тиснуть на Україну через корисні копалини — Reuters

Американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо підписання угоди про корисні копалини України, порушили питання про можливість обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє Reuters з посилання на свої джерела.

Американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо підписання угоди про корисні копалини України, порушили питання про можливість обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового інтернету Starlink.
Фото: mil.in.ua

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Зазначається, що продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову було піднято в четвер під час зустрічі спеціального представника США в Україні Кейта Келлога з Зеленським.

Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Читайте також: США витратили на допомогу Україні менше ніж $100 мільярдів — Зеленський відповів Трампу

Нагадаємо

Зеленський відхилив вимоги адміністрації президента Дональда Трампа щодо виділення корисних копалин на $500 млрд для відшкодування Вашингтону допомоги під час війни, заявивши, що США не запропонували конкретних гарантій безпеки.

У п’ятницю президент України заявив, що американська та українська команди працюють над угодою, і Трамп очікує, що вона буде підписана найближчим часом.

ЗМІ, які ознайомились із чорновим варіантом угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд, писали, що умови угоди, запропонованої Сполученими Штатами Україні, подібні до тих, що накладаються на державу-агресора, що зазнала поразки у війні, і є гіршими, ніж фінансові санкції, застосовані проти Німеччини та Японії після поразки у 1945 році.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
22 лютого 2025, 12:23
#
І трампісти додавлять. Тим паче треба і про особисті гарантії комусь подбати.
+
0
Три літри
Три літри
22 лютого 2025, 13:34
#
Фіг там

Трамп вже перевзувається, як свідотство його заява про дітей
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 лютого 2025, 13:42
#
І що ти заспіваєш, коли «наш» підпише?
+
+15
Tido oss
Tido oss
22 лютого 2025, 12:46
#
Трамп наш призидент)
+
0
financialGenius
financialGenius
22 лютого 2025, 12:59
#
Прям так без старлинка в Украине не будет совсем интернета …
+
0
Три літри
Три літри
22 лютого 2025, 13:35
#
Боже, де ти взяв цих експертів🤦‍♂️
+
0
financialGenius
financialGenius
22 лютого 2025, 13:57
#
Поподробнее можно … объясните мне что это за старлинк который нам так нужен и не проживем без него
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
22 лютого 2025, 14:04
#
FinancialGenius

Как знать, может вам
в Швейцарии он и не нужен…
Для подробностей воспользуйтесь
американским гуглом
или российским яндексом.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 лютого 2025, 14:09
#
Скоро могут начать угрожать
ковровыми бомбардировками
западных областей Украины…
У Трампа бабло и дружба с путиным
всегда на первом месте.
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