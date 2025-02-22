Starlink під загрозою: США тиснуть на Україну через корисні копалини — Reuters

Американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо підписання угоди про корисні копалини України, порушили питання про можливість обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє Reuters з посилання на свої джерела.

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Зазначається, що продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову було піднято в четвер під час зустрічі спеціального представника США в Україні Кейта Келлога з Зеленським.

Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

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Нагадаємо

Зеленський відхилив вимоги адміністрації президента Дональда Трампа щодо виділення корисних копалин на $500 млрд для відшкодування Вашингтону допомоги під час війни, заявивши, що США не запропонували конкретних гарантій безпеки.

У п’ятницю президент України заявив, що американська та українська команди працюють над угодою, і Трамп очікує, що вона буде підписана найближчим часом.

ЗМІ, які ознайомились із чорновим варіантом угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд, писали, що умови угоди, запропонованої Сполученими Штатами Україні, подібні до тих, що накладаються на державу-агресора, що зазнала поразки у війні, і є гіршими, ніж фінансові санкції, застосовані проти Німеччини та Японії після поразки у 1945 році.