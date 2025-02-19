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19 лютого 2025, 18:00

У Китаї колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі засудили до страти

У Китаї колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі засудили до страти за отримання хабарів із дворічною відстрочкою виконання вироку. Про це повідомляє Bloomderg.

У Китаї колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі засудили до страти за отримання хабарів із дворічною відстрочкою виконання вироку.
Фото Pixabay

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Влада КНР розпочала розслідування щодо Чжана наприкінці 2023 року. У 2024-му його заарештували за звинуваченням у хабарництві. Розслідування показало, що Чжан отримав хабарі на суму 177 млн юанів (понад $24 млн) у період із 2011 до 2022 рік в обмін на сприяння отриманню кредитів.

Чжан перейшов до ICBC, найбільшого у світі банку за активами, у 2010 році з Deutsche Bank. Він став першим банкіром іноземного кредитора, найнятим на керівну посаду в одному з державних банків Китаю.

За даними місцевих ЗМІ, у 2018 році Чжан пішов із банку через сімейні проблеми та приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management як співголова.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
19 лютого 2025, 18:23
#
Навіть смертна кара не втримує людей від корупції.
Так само ,як і великі зарплати.
Я б додав жадібність до вислова Альберта Ейнштейна — «Існує лише дві нескінченні речі - Всесвіт та дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений»,
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