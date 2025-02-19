У Китаї колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжана Хунлі засудили до страти за отримання хабарів із дворічною відстрочкою виконання вироку. Про це повідомляє Bloomderg.
У Китаї колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі засудили до страти
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Влада КНР розпочала розслідування щодо Чжана наприкінці 2023 року. У 2024-му його заарештували за звинуваченням у хабарництві. Розслідування показало, що Чжан отримав хабарі на суму 177 млн юанів (понад $24 млн) у період із 2011 до 2022 рік в обмін на сприяння отриманню кредитів.
Чжан перейшов до ICBC, найбільшого у світі банку за активами, у 2010 році з Deutsche Bank. Він став першим банкіром іноземного кредитора, найнятим на керівну посаду в одному з державних банків Китаю.
За даними місцевих ЗМІ, у 2018 році Чжан пішов із банку через сімейні проблеми та приєднався до приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management як співголова.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1
Так само ,як і великі зарплати.
Я б додав жадібність до вислова Альберта Ейнштейна — «Існує лише дві нескінченні речі - Всесвіт та дурість. Хоча щодо Всесвіту я не впевнений»,