Кредитування досягло максимуму, українські акції зростають: головне за вівторок

Обсяг банківських кредитів, наданих населенню України, встановив новий рекорд, сягнувши 268 мільярдів гривень. За даними Національного банку України, кредитний портфель зріс на 24% порівняно з минулим роком.

Індекс українських акцій на Варшавській біржі продовжує зростати

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на останніх новинах про просування до переговорів про мир в українсько-російській війні: у понеділок він додав ще 8,04% і досяг 556,01 пункту, впритул наблизившись до довоєнного рівня 574,37 пунктів.

Ціни на ліки обмежать з 1 березня: Кабмін встановив розміри надбавок в аптеках

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо стабілізації цін на лікарські засоби. Торгівельна надбавка на ліки в аптеках буде диференційованою та буде залежати від ціни.

Українські надра на $15 трлн: хто насправді їх освоюватиме

Історія з «передачею» США українських надр в обмін на допомогу продовжує обростати новими подробицями. «Україна прагне укласти угоду про інвестування в розробку українських корисних копалин, але ця угода має закріплювати конкретні гарантії безпеки», — повідомив 17 лютого Президент Володимир Зеленський журналістам під час відеоконференції з Абу-Дабі.