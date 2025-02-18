Банківське кредитування в Україні досягло історичного максимуму

Обсяг банківських кредитів, наданих населенню України, встановив новий рекорд, сягнувши 268 мільярдів гривень. За даними Національного банку України, кредитний портфель зріс на 24% порівняно з минулим роком. Про це пише Forbes.

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Високі ставки не зупиняють зростання

Попри високу середньозважену ставку за новими кредитами, яка становить 35,1%, попит на кредити продовжує зростати. Загальний кредитний портфель банківської системи перевищив 1,1 трильйона гривень, що на 11,3% більше, ніж рік тому.

Зменшення доларизації кредитів

Частка кредитів у національній валюті збільшується, а рівень доларизації знизився до 23,3%. Експерти пояснюють це покращенням споживчих настроїв українців, які в січні досягли найвищого рівня з вересня минулого року.

Корпоративне кредитування: помірне зростання

У корпоративному секторі темпи кредитування були скромнішими. Гривневі кредити зросли на 11,4%, тоді як валютні — лише на 3,4%.

Збільшення довіри до банків

Населення активніше почало довіряти свої кошти банкам. Приріст депозитів прискорився з 12,5% у грудні до 15,7% у січні.

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