Обсяг банківських кредитів, наданих населенню України, встановив новий рекорд, сягнувши 268 мільярдів гривень. За даними Національного банку України, кредитний портфель зріс на 24% порівняно з минулим роком. Про це пише Forbes.
Банківське кредитування в Україні досягло історичного максимуму
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Високі ставки не зупиняють зростання
Попри високу середньозважену ставку за новими кредитами, яка становить 35,1%, попит на кредити продовжує зростати. Загальний кредитний портфель банківської системи перевищив 1,1 трильйона гривень, що на 11,3% більше, ніж рік тому.
Зменшення доларизації кредитів
Частка кредитів у національній валюті збільшується, а рівень доларизації знизився до 23,3%. Експерти пояснюють це покращенням споживчих настроїв українців, які в січні досягли найвищого рівня з вересня минулого року.
Корпоративне кредитування: помірне зростання
У корпоративному секторі темпи кредитування були скромнішими. Гривневі кредити зросли на 11,4%, тоді як валютні — лише на 3,4%.
Збільшення довіри до банків
Населення активніше почало довіряти свої кошти банкам. Приріст депозитів прискорився з 12,5% у грудні до 15,7% у січні.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі