Уряд схвалив залучення позики від ЄІБ на 400 мільйонів євро

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 400 млн євро позики. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Ухвалюємо рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики», — зазначив він.

Куди спрямують кошти

За словами прем'єра, ці кошти, зокрема, спрямують на енергоефективну відбудову.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄІБ виділить Україні на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності 16,5 млн євро.

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна зможе отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро — на модернізацію централізованого опалення.