ЄІБ виділить Україні 200 мільйонів євро на відновлення дніпровських ГЕС

Україна зможе отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро — на модернізацію централізованого опалення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня.

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«Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак», — розповів Шмигаль.

Окрім того, ще одне рішення стосується отримання 100 млн євро від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад.

Зокрема, йдеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄІБ розглядає фінансування будівництва соціального житла в Україні на 400 мільйонів євро.