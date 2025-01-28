Україна зможе отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро — на модернізацію централізованого опалення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня.
ЄІБ виділить Україні 200 мільйонів євро на відновлення дніпровських ГЕС
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«Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак», — розповів Шмигаль.
Окрім того, ще одне рішення стосується отримання 100 млн євро від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад.
Зокрема, йдеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що ЄІБ розглядає фінансування будівництва соціального житла в Україні на 400 мільйонів євро.
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Ця сума перевищує вартість двох атомних реакторів, які планується придбати для добудови Хмельницької АЕС — народний депутат Сергій Нагорняк .
«Україна за рік витратила на імпорт електроенергії майже 0,7 мільярда доларів — це колосальна сума, таких показників у нас ще не було. Для порівняння, два реактори, які ми збираємося придбати у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС, коштують дешевше. Ці реактори не лише дешевші за постійні витрати на імпорт, їхнє будівництво забезпечить Україні стабільне та недороге виробництво електроенергії на десятиліття вперед».
Депутат додав, що ці енергоблоки будуть служити країні більше 40 років і вироблятимуть електроенергію у рази дешевше, ніж та, яку ми зараз імпортуємо. З огляду на такі цифри питання про необхідність добудови Хмельницької АЕС більше не має викликати жодних сумнівів.
«Імпорт електроенергії - це тимчасовий захід, за який ми платимо високу ціну. Рішення очевидне: нам потрібно інвестувати у власну генерацію, щоб перестати залежати від зовнішніх постачань. Добудова ХАЕС — це стратегічний крок для енергетичної незалежності України», — підкреслив народний депутат.
Нагадаємо, що у 2024 році Україна витратила на імпорт електроенергії більше, ніж за попередні п’ять років разом узяті.