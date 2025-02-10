ЄІБ виділить Україні на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності 16,5 млн євро

Європейський інвестиційний банк виділить 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі», — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики на суму 4,95 млрд євро.

При цьому у розмові з головою ЄІБ, Прем'єр-міністр відзначив й низку інших напрямків співпраці, які потребують подальших інвестицій. Це, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору.

Сторони також обговорили економічні питання. Зокрема, Шмигаль проінформував про ключові бюджетні видатки на цей рік і наголосив на важливості підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.

«Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро. Дякуємо за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави», — підкреслив прем'єр-міністр.