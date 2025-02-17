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17 лютого 2025, 18:15

Де в Україні купили найбільше електромобілів

У січні український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники продемонструвала Львівська область. Про це пише «Укравтопром».

У січні український автопарк поповнили понад 3,6 тис.
Фото: electro-auto.com.ua

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Де найбільші показники з реєстрацій

  • Львівська область — 482 од. (93% вживані);
  • місто Київ — 475 од. (62% вживані);
  • Київська обл. — 290 од. (73% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 240 од. (81% вживані);
  • Одеська обл. — 233 од (70% вживані).

Найпопулярніші електрокари

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y — у Києві та Київській області.
  • Tesla Model 3 — на Дніпропетровщині та у Львівській обл.
  • Nissan Leaf — у Одеській обл.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
17 лютого 2025, 18:45
#
Нова Пошта судячи з усього, закупила чергову партію електро фургонів. Вони саме на такі переходять. Як на мене — ідеальне застосування, особливо в парі з СЕС на дахах терміналів. Операційні витрати радикально знижуються.
+
+15
bonv
bonv
17 лютого 2025, 21:21
#
Вайка рулить:)))
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