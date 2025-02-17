Де в Україні купили найбільше електромобілів

У січні український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники продемонструвала Львівська область. Про це пише «Укравтопром».

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Де найбільші показники з реєстрацій

Львівська область — 482 од. (93% вживані);

місто Київ — 475 од. (62% вживані);

Київська обл. — 290 од. (73% вживані);

Дніпропетровська обл. — 240 од. (81% вживані);

Одеська обл. — 233 од (70% вживані).

Найпопулярніші електрокари

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y — у Києві та Київській області.

Tesla Model 3 — на Дніпропетровщині та у Львівській обл.

Nissan Leaf — у Одеській обл.