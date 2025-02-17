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17 лютого 2025, 10:10

Скорочення коштів на рахунках клієнтів банків більш ніж на 50 млрд гривень. В НБУ пояснили причину

Обсяг коштів на рахунках підприємств в банках України в січні 2025 року скоротився на 53 млрд гривень до 2,725 трлн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг коштів на рахунках підприємств в банках України в січні 2025 року скоротився на 53 млрд гривень до 2,725 трлн гривень.
Фото: depositphotos

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Пояснення НБУ

Водночас як зазначили в пресслужбі НБУ, обсяг гривневих кошів на рахунках фізичних осіб протягом січня згідно зріс на 0,1%, хоча у січні минулого року спостерігалося скорочення цього показника.

«Ситуативні відпливи коштів з рахунків бізнесу в січні, що зумовлені сезонними чинниками, зокрема сплатою річних податків та зборів, не мають впливу на стан ліквідності банківської системи», — йдеться в повідомлені.

За даними НБУ, через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Ця тенденція спостерігалася і в довоєнні часи.

Минулорічні сезонні відпливи коштів не вплинули на стан ліквідності банківської системи. У підсумку обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за 2024 рік зріс на 12%, бізнесу — на 19%.

«За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року», — пояснили у пресслужбі.

За даними НБУ, обсяг гривневих коштів клієнтів у банках станом на початок лютого становить 1,8 трлн гривень, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+23
TAN72
TAN72
17 лютого 2025, 10:16
#
Сами себя успокаивают.
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0
ccc2013
ccc2013
17 лютого 2025, 10:22
#
А что насчёт валютных?
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0
Саша Ник
Саша Ник
17 лютого 2025, 13:21
#
После 2014-го, наш банковский сектор — превратился в казино.
Тут тебе и банкопады и финмониторинги бесконечные с заморозкой средства, невозможность снять собственные деньги, куча ограничений, доступ к твоим счетам и жук и жаба имеют… Такое. Проходной двор.
Поэтому, использую банк исключительно как сервис-обменку. И больше 1000 долл в экв. там не держу.
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