Скорочення коштів на рахунках клієнтів банків більш ніж на 50 млрд гривень. В НБУ пояснили причину

Обсяг коштів на рахунках підприємств в банках України в січні 2025 року скоротився на 53 млрд гривень до 2,725 трлн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

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Пояснення НБУ

Водночас як зазначили в пресслужбі НБУ, обсяг гривневих кошів на рахунках фізичних осіб протягом січня згідно зріс на 0,1%, хоча у січні минулого року спостерігалося скорочення цього показника.

«Ситуативні відпливи коштів з рахунків бізнесу в січні, що зумовлені сезонними чинниками, зокрема сплатою річних податків та зборів, не мають впливу на стан ліквідності банківської системи», — йдеться в повідомлені.

За даними НБУ, через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року та скорочуються на початку наступного. Ця тенденція спостерігалася і в довоєнні часи.

Минулорічні сезонні відпливи коштів не вплинули на стан ліквідності банківської системи. У підсумку обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках за 2024 рік зріс на 12%, бізнесу — на 19%.

«За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року», — пояснили у пресслужбі.

За даними НБУ, обсяг гривневих коштів клієнтів у банках станом на початок лютого становить 1,8 трлн гривень, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.