Досвід В'єтнаму для України після війни: ВВП зріс у 12 разів і збирає мільйони іноземних інвестицій (відео)

Коли Україна стане в 10 разів багатшою, ніж зараз? Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, після робочої поїздки до В'єтнаму ділиться історією про феномен азіатського в'єтнамського економічного дива.

Як В'єтнам за 20 років виріс у 12 разів по показникам ВВП, виробництва, зарплат і тд?

Як країна залучає прямі іноземні інвестиції і має індустріальні парки з найтоповішими компаніями світу, такими як Apple, Swarovski і тд. Як країна, яка була у війні близько 30 років і вийшла звідти бідною країною, зараз — швидко зростаюча економіка з ВВП на душу населення $5000. Як цей кейс лягає на наші реалії. Дивіться у відео.