Коли Україна стане в 10 разів багатшою, ніж зараз? Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, після робочої поїздки до В'єтнаму ділиться історією про феномен азіатського в'єтнамського економічного дива.
17 лютого 2025, 8:34
Досвід В'єтнаму для України після війни: ВВП зріс у 12 разів і збирає мільйони іноземних інвестицій (відео)
Як В'єтнам за 20 років виріс у 12 разів по показникам ВВП, виробництва, зарплат і тд?
Як країна залучає прямі іноземні інвестиції і має індустріальні парки з найтоповішими компаніями світу, такими як Apple, Swarovski і тд. Як країна, яка була у війні близько 30 років і вийшла звідти бідною країною, зараз — швидко зростаюча економіка з ВВП на душу населення $5000. Як цей кейс лягає на наші реалії. Дивіться у відео.
Джерело: Мінфін
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