Об'єднання скасовується: Nissan і Honda офіційно припинили переговори

Nissan і Honda офіційно вийшли з переговорів про об'єднання в єдиний холдинг, припинивши дію меморандуму про взаєморозуміння щодо можливої співпраці. Про це вони повідомили у четвер, 13 лютого.

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Що відомо

Про причини розірвання меморандуму не повідомляється, але західні медіа раніше писали, що Nissan не погодився на роль молодшого партнера.

Передісторія

Як писав «Мінфін», японські автовиробники Nissan та Honda у грудні оголосили про злиття, але Nissan вирішив відмовитися від цього плану.

За угодою, компанії мали увійти в один холдинг на рівноправних умовах, але нещодавно Honda представила нову пропозицію. Згідно з ними, Nissan став би «дочкою» Honda.

Першу компанію це не влаштовує, тому виникла загроза, що Nissan не піде на злиття.

Honda є другим за величиною автовиробником Японії, а Nissan — третім. У разі злиття нова компанія стала б третьою за величиною у світі автомобільною групою за обсягом продажу автомобілів після Toyota та Volkswagen.

Рішення про об'єднання компанії ухвалили на тлі зростання конкуренції з китайськими концернами, такими як BYD, та американською Tesla.

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Крім того, Nissan перебуває у кризовій ситуації і через це йде на скорочення витрат. У листопаді компанія оголосила, що скоротить близько 9 тис. співробітників у всьому світі, а також виробничі потужності на 20%.

Bloomberg повідомляв, що труднощі в переговорах про злиття були пов'язані ще й з тим, що понад 35% акцій Nissan належать французькому концерну Renault (вартість пакета приблизно $3,6 млрд). Honda звернулася до Nissan з проханням викупити частку, що належить Renault, оскільки якщо хтось інший викупить її, то Nissan може зазнати небажаного іноземного впливу.

Агентство зазначало, що Nissan буде важко здійснити викуп через фінансові труднощі. Reuters повідомляв, що Renault відкрито до злиття, але намагався максимізувати вартість своєї частки.

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