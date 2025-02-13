В НБУ кажуть, що жодних звернень від Revolut не отримували

Національний банк станом на 13 лютого не отримував жодних звернень від представників британської компанії Revolut. Про це в коментарі «Мінфіну» повідомила пресслужба регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява НБУ

«Жодних звернень представників компанії до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається», — зазначили в Нацбанку.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що 12 лютого в інтерв'ю Forbes керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук заявив, що британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.

«Отримати ліцензію — пріоритетна задача», — каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні — кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.