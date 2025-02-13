Національний банк станом на 13 лютого не отримував жодних звернень від представників британської компанії Revolut. Про це в коментарі «Мінфіну» повідомила пресслужба регулятора.
В НБУ кажуть, що жодних звернень від Revolut не отримували
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Заява НБУ
«Жодних звернень представників компанії до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається», — зазначили в Нацбанку.
Передісторія
Раніше «Мінфін» писав, що 12 лютого в інтерв'ю Forbes керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук заявив, що британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.
«Отримати ліцензію — пріоритетна задача», — каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні — кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.
Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.
Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.
Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2
Компанія сказала що хоче отримати ліцуху, але ж наче не казала ще що подали заяву на отримання