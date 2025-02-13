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13 лютого 2025, 12:17

В НБУ кажуть, що жодних звернень від Revolut не отримували

Національний банк станом на 13 лютого не отримував жодних звернень від представників британської компанії Revolut. Про це в коментарі «Мінфіну» повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк станом на 13 лютого не отримував жодних звернень від представників британської компанії Revolut.
Фото: depositphotos

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Заява НБУ

«Жодних звернень представників компанії до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається», — зазначили в Нацбанку.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що 12 лютого в інтерв'ю Forbes керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук заявив, що британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком і планує отримати банківську ліцензію.

«Отримати ліцензію — пріоритетна задача», — каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні — кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
nitrolog
nitrolog
13 лютого 2025, 12:39
#
НБУ вважає себе центром всесвіту?
Компанія сказала що хоче отримати ліцуху, але ж наче не казала ще що подали заяву на отримання
+
+15
Три літри
Три літри
13 лютого 2025, 12:55
#
Хіба Револют казав що вже звертався? Мінфіну знов нічим заповнити новинну стрічку? Розкажіть краще про те що НБУ каже про долю МІБ.
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