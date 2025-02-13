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13 лютого 2025, 8:28

Велика Британія надає Україні пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів

Велика Британія оголосила про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на 150 млн фунтів ($186 млн), який, зокрема, включатиме танки, артилерію, ракети й інші типи озброєнь. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, пише Forbes.ua.

Велика Британія оголосила про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на 150 млн фунтів ($186 млн), який, зокрема, включатиме танки, артилерію, ракети й інші типи озброєнь.
Фото: міністр оборони Джон Гіллі

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Що відомо

«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 млн фунтів на нову вогневу потужність», — заявив глава оборонного відомства Великої Британії.

За його словами, йдеться про танки, артилерію, ракети «повітря-повітря», а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні.

Гілі наголосив, що Велика Британія витратить цього року 4,5 млрд фунтів ($5,6 млрд) на військову допомогу, щоб підтримати Україну. Зокрема, до кінця березня як напряму, так і у співпраці з партнерами країна «поставить понад 10 000 безпілотників лише за останній рік».

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Він додав, що новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив «незмінну відданість» США західній ініціативі щодо координації постачання зброї в Україну.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,5 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−2025 роках складе GBP282 млн ($352 млн).

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Джерело: Мінфін
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