Велика Британія надає Україні пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів

Велика Британія оголосила про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на 150 млн фунтів ($186 млн), який, зокрема, включатиме танки, артилерію, ракети й інші типи озброєнь. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі, пише Forbes.ua.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 млн фунтів на нову вогневу потужність», — заявив глава оборонного відомства Великої Британії.

За його словами, йдеться про танки, артилерію, ракети «повітря-повітря», а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні.

Гілі наголосив, що Велика Британія витратить цього року 4,5 млрд фунтів ($5,6 млрд) на військову допомогу, щоб підтримати Україну. Зокрема, до кінця березня як напряму, так і у співпраці з партнерами країна «поставить понад 10 000 безпілотників лише за останній рік».

Читайте також: Велика Британія виділить 40 млн фунтів на нову програму економічного відновлення України

Він додав, що новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив «незмінну відданість» США західній ініціативі щодо координації постачання зброї в Україну.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,5 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024−2025 роках складе GBP282 млн ($352 млн).