Велика Британія виділить 40 млн фунтів на нову програму економічного відновлення України

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер оголосить про виділення GBP40 млн на нову програму економічного відновлення, щоб розблокувати приватне кредитування для підтримки зростання й економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду, пише «Інтерфакс-Україна».

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Що відомо

«Програма створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій з одним із наших найближчих союзників. Фінансування буде спрямовано на підприємства, що підтримують „зелену економіку“, і вразливі групи, включно з жінками та ветеранами», — ідеться в повідомленні.

Очікується також, що в довгостроковій перспективі буде ухвалено програму TIGER (Triggering Investment Growth and Economic Resilience), яка знизить залежність українських громад від гуманітарної підтримки та допоможе підвищити економічну стійкість.

«Сьогоднішнє оголошення ґрунтується на пакеті підтримки в розмірі 12,8 млрд фунтів стерлінгів, який Велика Британія надала Україні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

16 січня Стармер прибув із візитом до Києва.