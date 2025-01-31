Україна отримає від Британії до 2 мільярдів фунтів на ППО та ремонті бази

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,5 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

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«Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку наших оборонних спроможностей», — зазначив Шмигаль.

За його словами, дана угода також передбачає надання коштів на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Він пояснив, що такі бази будуть розміщуватись і в Україні, завдяки чому держава зможе посилити обороноздатність.

Прем'єр подякував уряду та народу Великої Британії за підтримку Україна на її шляху до перемоги.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури тощо.