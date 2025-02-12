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12 лютого 2025, 10:44

Міністр фінансів США відвідає Київ для обговорення доступу до українських корисних копалин

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Київ цього тижня для початку переговорів щодо доступу американських компаній до українських корисних копалин. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Київ цього тижня для початку переговорів щодо доступу американських компаній до українських корисних копалин.
Фото Pixabay

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Чому це важливо?

Ця поїздка стане першим візитом члена кабінету президента Дональда Трампа до України. Вона відбувається на тлі заяв Трампа про зацікавленість у отриманні рідкісноземельних металів та інших ресурсів від України в обмін на постачання зброї.

Контекст

3 лютого Трамп заявив, що США зацікавлені в укладанні угоди з Україною щодо ресурсів, включаючи рідкісноземельні метали, нафту та газ. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц підтвердив, що ці питання будуть обговорюватися на цьому тижні.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з високопоставленими представниками США для обговорення майбутнього співробітництва.

Передісторія

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+75
Riojas
Riojas
12 лютого 2025, 11:19
#
Хотелось бы поставить эту новость где-то в феврале 2014 года и выслушать все про «кремлёвскую пропаганду»
+
0
KValera
KValera
12 лютого 2025, 12:36
#
Riojas. Так это американцы оккупировали Крым, Донецк и Луганск в 2014?
+
+30
Я_ __
Я_ __
12 лютого 2025, 11:20
#
Якийсь тотальний 3,14здець) одні вбивають українців, інші грабують відверто мільярди в українців, треті хочуть викачувати корисні копалини і рідкісноземельні метали з надр українців…

тут перші це кацапи, другі це влада України, треті це США
+
+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 лютого 2025, 11:21
#
Українські корисні копалини належать українському народові, а не гундосу якомусь!
+
+45
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 лютого 2025, 11:52
#
Индейцы в Америке также думали. Сейчас их полтора процента в США
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 лютого 2025, 11:37
#
Подажа мертвых душ. Причем продают их и Трамп и Зеленский. Трамп работает на свою американскую аудиторию, якобы какой он патриотичный для США и преследует американские интересы. В реальности же месторождения редкоземельных в Украине не имеют экономической выгоды, т. е. не рентабельны. В Украине рентабельны марганцеавые, титановые и железная руды.
Зеленский думает, что он умнее Трампа и втуливаеет ему этих мертвых душ. Трамп подыгрывает, поскольку пока ему это выгдно. Закончится все тем же что и клад полуботко, т. е. ничем. Разве что для Зеленского будет еще одна бочка гавна, в которую могут макать. очень похоже, что Зеленский в глубоком тильте, и уже просто мечется, только усугубляя проблемы.
+
+30
Rubi0
Rubi0
12 лютого 2025, 11:50
#
Это очень похоже на обещанные репарации))) только есть ощущение что что-то не так в этой схеме.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 лютого 2025, 12:08
#
…репарації за суджу… все на що спроможні зелені керманичі…
+
0
bonv
bonv
12 лютого 2025, 12:01
#
Цього тижня в Україну прибуде міністр фінансів США Скот Бессент, повідомив президент США Дональд Трамп. У ЗМІ пишуть, що він приїде для проведення початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.
«Я відправляю міністра фінансів Скота Бессента до України на зустріч із президентом Зеленським. Ця війна має і буде закінчена скоро. Занадто багато смертей і руйнувань», — заявив Трамп.
Про майбутній візит Бессента до України повідомляло і видання Bloomberg. Зазначається, що міністр стане першим представником команди Трампа, який відвідає Україну.
Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.
Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що планує зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться в п’ятницю, 14 лютого. Український президент також висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі корисні копалини України.
Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.
Продати Україну з потрохами — гірше ж точно не буде (с)
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
12 лютого 2025, 12:14
#
2022 — Репарации, план Маршалла, Ленд-лиз, инвестиции, украинский Черчиль.
2025 — Зеленский готов говорить о продаже США украинских полезных ископаемых и к территориальным уступкам.

А не сдача ли это национальных интересов Украины?
+
0
vPrirech
vPrirech
12 лютого 2025, 13:01
#
Враховуючи що однією з мет раші є захвати цих самих копалин, чи не є це план з натяком що раші прийдеться вийти з територій де є ці копалини і звісно навіть і не думати їх захоплювати у майбутньому?
+
0
19226191
19226191
12 лютого 2025, 13:18
#
Зовсім ні. А що заважає американцям купувати ці копалини після ії видобутку вже у рашки? особливо якщо це буде вигідніше ніж іх розробляти і видобувати на нашій території
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