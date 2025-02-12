Міністр фінансів США відвідає Київ для обговорення доступу до українських корисних копалин

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Київ цього тижня для початку переговорів щодо доступу американських компаній до українських корисних копалин. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Чому це важливо?

Ця поїздка стане першим візитом члена кабінету президента Дональда Трампа до України. Вона відбувається на тлі заяв Трампа про зацікавленість у отриманні рідкісноземельних металів та інших ресурсів від України в обмін на постачання зброї.

Контекст

3 лютого Трамп заявив, що США зацікавлені в укладанні угоди з Україною щодо ресурсів, включаючи рідкісноземельні метали, нафту та газ. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц підтвердив, що ці питання будуть обговорюватися на цьому тижні.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з високопоставленими представниками США для обговорення майбутнього співробітництва.

Передісторія

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.