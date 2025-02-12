Міністр фінансів США Скотт Бессент планує відвідати Київ цього тижня для початку переговорів щодо доступу американських компаній до українських корисних копалин. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Міністр фінансів США відвідає Київ для обговорення доступу до українських корисних копалин
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Чому це важливо?
Ця поїздка стане першим візитом члена кабінету президента Дональда Трампа до України. Вона відбувається на тлі заяв Трампа про зацікавленість у отриманні рідкісноземельних металів та інших ресурсів від України в обмін на постачання зброї.
Контекст
3 лютого Трамп заявив, що США зацікавлені в укладанні угоди з Україною щодо ресурсів, включаючи рідкісноземельні метали, нафту та газ. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц підтвердив, що ці питання будуть обговорюватися на цьому тижні.
Позиція України
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з високопоставленими представниками США для обговорення майбутнього співробітництва.
Передісторія
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «по суті погодилася» надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.
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Коментарі - 12
тут перші це кацапи, другі це влада України, треті це США
Зеленский думает, что он умнее Трампа и втуливаеет ему этих мертвых душ. Трамп подыгрывает, поскольку пока ему это выгдно. Закончится все тем же что и клад полуботко, т. е. ничем. Разве что для Зеленского будет еще одна бочка гавна, в которую могут макать. очень похоже, что Зеленский в глубоком тильте, и уже просто мечется, только усугубляя проблемы.
«Я відправляю міністра фінансів Скота Бессента до України на зустріч із президентом Зеленським. Ця війна має і буде закінчена скоро. Занадто багато смертей і руйнувань», — заявив Трамп.
Про майбутній візит Бессента до України повідомляло і видання Bloomberg. Зазначається, що міністр стане першим представником команди Трампа, який відвідає Україну.
Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.
Незадовго до цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що планує зустрітися з «серйозними людьми» з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться в п’ятницю, 14 лютого. Український президент також висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі корисні копалини України.
Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.
Продати Україну з потрохами — гірше ж точно не буде (с)
2025 — Зеленский готов говорить о продаже США украинских полезных ископаемых и к территориальным уступкам.
А не сдача ли это национальных интересов Украины?