Європейський необанк Revolut відкрив реєстрацію для українців, які живуть в Україні. Для проходження верифікації необхідно використати застосунок «Дія».
6 січня 2025, 19:05
Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через «Дію»
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Втім, через великий інтерес українців до необанку, не всім вдається завершити реєстрацію — після підпису дозволу на передачу копії документів стається збій.
Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні. Він був доступний першій групі тестових користувачів, які раніше завантажили застосунок.
Джерело: Мінфін
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