Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через «Дію»

Європейський необанк Revolut відкрив реєстрацію для українців, які живуть в Україні. Для проходження верифікації необхідно використати застосунок «Дія».

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Втім, через великий інтерес українців до необанку, не всім вдається завершити реєстрацію — після підпису дозволу на передачу копії документів стається збій.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні. Він був доступний першій групі тестових користувачів, які раніше завантажили застосунок.