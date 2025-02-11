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11 лютого 2025, 8:28

Трамп запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень. Рішення набуде чинності в березні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без будь-яких винятків або вилучень.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Тарифи широко застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади і Мексики, двох найбільших іноземних постачальників металів у країну.

Мита, які також охоплюють готові металеві вироби, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами таких країн, як Росія і Китай, обійти наявні мита.

Трамп назвав ці заходи такими, що сприяють зміцненню внутрішнього виробництва і створенню нових робочих місць у США і попередив, що тарифи на метали «можуть бути вищими».

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За словами джерела Bloomberg, нові тарифи набудуть чинності 4 березня.

«По суті, ми запроваджуємо 25%-ві тарифи на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств», — сказав Трамп у понеділок, 10 лютого.

Хоча заходи не передбачали винятків для торговельних партнерів, Трамп вказав, що може розглянути можливість зробити виняток для Австралії, врахувавши імпорт літаків американського виробництва.

Президент також повторив свою погрозу запровадити тарифи проти країн, які мають мита на американський імпорт, заявивши, що вони можуть бути оголошені протягом наступних двох днів. Він також сказав, що адміністрація розглядатиме мита на автомобілі та напівпровідники, та інші потенційні сектори.

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Видання зазначає, що тарифи на метали є наймасштабнішим заходом Трампа, спрямованим на подолання дефіциту торгового балансу США і використання міжнародної торгівлі як джерела доходів.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що цей крок був необхідним, оскільки експортери сталі та алюмінію зловживали винятками, передбаченими попередньою політикою, що завдавало шкоди американським виробникам.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 9:03
#
За словами джерела Bloomberg, нові тарифи набудуть чинності 4 березня.

Вони внесли правку в текст:

«
(Updates with additional market reaction in seventh paragraph. A previous version corrected to reflect an implementation date of March 12 stated in White House orders. A White House official had previously said they would take effect March 4.)
»
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