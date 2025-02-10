Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Дональд Трамп заявив, що оголосить у понеділок про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію, пише АР .

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Мита на імпорт

«Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, матиме тариф у 25%», — заявив президент. Коли журналісти спитали про алюміній, він відповів, що «алюміній теж».

Трамп також підтвердив, що оголосить про «взаємні тарифи» впродовж наступних днів.

За його словами, США запровадять імпортні тарифи у випадках, коли інші країни стягують мита з американських товарів.

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«Якщо вони стягуватимуть з нас 130%, а ми нічого не стягуватимемо з них, це так не залишиться», — запевнив президент США.