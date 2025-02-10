Дональд Трамп заявив, що оголосить у понеділок про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію, пише АР.
Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Мита на імпорт
«Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, матиме тариф у 25%», — заявив президент. Коли журналісти спитали про алюміній, він відповів, що «алюміній теж».
Трамп також підтвердив, що оголосить про «взаємні тарифи» впродовж наступних днів.
За його словами, США запровадять імпортні тарифи у випадках, коли інші країни стягують мита з американських товарів.
Читайте також: Канада й Мексика домовились про відстрочку введення мит США: як реагує ринок
«Якщо вони стягуватимуть з нас 130%, а ми нічого не стягуватимемо з них, це так не залишиться», — запевнив президент США.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 3