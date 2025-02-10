Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2025, 13:36

Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Дональд Трамп заявив, що оголосить у понеділок про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію, пише АР.

Дональд Трамп заявив, що оголосить у понеділок про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію, пише АР.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниМита на імпорт«Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, матиме тариф у 25%», — заявив президент.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Мита на імпорт

«Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, матиме тариф у 25%», — заявив президент. Коли журналісти спитали про алюміній, він відповів, що «алюміній теж».

Трамп також підтвердив, що оголосить про «взаємні тарифи» впродовж наступних днів.

За його словами, США запровадять імпортні тарифи у випадках, коли інші країни стягують мита з американських товарів.

Читайте також: Канада й Мексика домовились про відстрочку введення мит США: як реагує ринок

«Якщо вони стягуватимуть з нас 130%, а ми нічого не стягуватимемо з них, це так не залишиться», — запевнив президент США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
10 лютого 2025, 13:46
#
Ну хоч одну обіцянку Трумп виконав👍
+
0
gorobezus
gorobezus
10 лютого 2025, 14:51
#
Бог в помощь. Я конечно понимаю, что в металлургической промышленности доля ЗП в себестоимости процентов 20, в самом лучшем случае, но где ни рассчитывают найти квалифицированный персонал? Он не один день выращивается, даже работягу надо минимум полгода тренировать, про ИТР молчу, они всю жизнь учатся.
+
+15
Я Саня
Я Саня
10 лютого 2025, 14:55
#
О клас, тепер американці заплатять +25%))). Походу дуже багато українців до америки виїхало раз вибрали таке яке вибирають в Україні
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами