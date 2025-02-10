«Зазвичай я будую компанії з нуля»: Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні застосунку TikTok, який Сполучені Штати намагаються заборонити з міркувань національної безпеки. Про це пише Reuters із посиланням на слова Маска

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Заява Маска

«Я не подавав заявку на купівлю TikTok», — заявив він.

Видання зазначає, що таку заяву Маск зробив через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що відкритий до того, щоб Маск придбав додаток, якщо той захоче.

«У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok», — пояснив Маск.

Він додав, що він особисто не користується додатком для коротких відео і не знайомий з форматом TikTok.

«Я не хочу купувати TikTok, я взагалі не купую компанії, це досить рідкісне явище». Покупка соціальної мережі Twitter, тепер X, була винятком, зазначив Маск.

«Зазвичай я будую компанії з нуля», — підсумував він.

Передісторія

Як писав «Мінфін», увечері 18 січня доступ до TikTok на території США було обмежено. Програма стала недоступною менш ніж за дві години до набрання чинності офіційної заборони.

17 січня Верховний суд США підтримав закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо китайська ByteDance не продасть соцмережу.

У листопаді 2024-го The Wall Street Journal писала, що головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу звернувся до Ілона Маска за посередництвом у переговорах з адміністрацією Трампа.

Під час свого попереднього президентського терміну республіканець підписав указ про заборону TikTok, яку заблокували у суді. При цьому під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році він змінив риторику щодо платформи. 17 січня Трамп заявив, що зателефонував голові КНР Сі Цзіньпіну. Однією з тем їхньої розмови був TikTok, розповів обраний президент США.

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Джо Байден підписав закон, згідно з яким програму можуть заблокувати на території Сполучених Штатів, якщо американський підрозділ соцмережі не буде продано, навесні минулого року. Цей крок пояснили необхідністю забезпечити національну безпеку та запобігти порушенням конфіденційності даних. У травні TikTok подав позов, який заперечує конституційність підписаного закону. ByteDance заявила, що не може і не продаватиме свої активи в США.

У грудні 2024-го TikTok попросив тимчасово заблокувати цей закон, поки Верховний суд не ухвалить рішення щодо апеляції. У середині того ж місяця апеляційний суд США відхилив прохання TikTok про тимчасове заморожування закону. Наприкінці грудня 2024 року Трамп закликав Верховний суд США відстрочити заборону соцмережі, щоб спробувати врегулювати ситуацію.