Український маркетплейс AUTO.RIA інтегрував послугу «Дії» з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків. Адже перейти у Дію для перереєстрації авто можна прямо з AUTO.RIA. Про це йдеться у повідомленні маркетплейсу.

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Як скористатися послугою

Скористатись цією послугою на AUTO.RIA можна двома способами:

Перший — у блоці з діями щодо оголошення обрати «Переєструвати ТЗ через Дію».

— у блоці з діями щодо оголошення обрати «Переєструвати ТЗ через Дію». Другий — на головній сторінці AUTO.RIA у розділі «Все для авто» обрати «Переєструвати ТЗ через Дію».

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Після чого користувача буде перенаправлено на послугу в застосунку «Дія».

«Через застосунок Дія українці вже перереєстрували понад 220 000 транспортних засобів. А тепер разом з AUTO.RIA робимо процес ще зручнішим: продавці та покупці можуть одразу перейти до перереєстрації в Дії просто з маркетплейсу. Мінімум дій — максимум комфорту», — зазначає Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження «Дії» в Мінцифрі.

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