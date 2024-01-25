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25 січня 2024, 12:41

Перереєстрація авто у «Дії»: послугою вже скористалися 10 тисяч разів

У застосунку «Дія», за останніми даними, вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

У застосунку «Дія», за останніми даними, вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів.
Фото: informator.ua

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«Є одна цікава функція, про яку зараз всі говорять, і вона досить актуальна — це перереєстрація транспортного засобу, фактично — реалізація транспортного засобу. Ви знаєте, що ця функція була запроваджена із 20 грудня. І саме сьогодні було здійснено 10-тисячну перереєстрацію транспортного засобу у «Дії», — розповів він.

За словами Тимченка, у МВС впевнені, що кількість переоформлень в електронному вигляді надалі буде тільки збільшуватися.

«Ми говоримо про те, що 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано від 20 грудня… Кожна дія вимагає присутності двох громадян, тож фактично 20 тисяч громадян отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів», — заявив заступник міністра.

Він висловив упевненість, що сервісні центри будуть потрібні й надалі, наприклад, щоб уточнювати інформацію стосовно транспортних засобів.

«Ми говоримо про 10 тисяч перереєстрованих транспортних засобів, але також залишається великий відсоток, який відхиляється — у першу чергу через те, що є інформація про обтяження на транспортний засіб», — пояснив Тимченко.

Заступник міністра поінформував, що у МВС повністю інтегрована інформація з базами даних Міністерства юстиції, і якщо громадяни намагаються продати, перереєструвати транспортний засіб, а на ньому є обтяження, то надходить відмова в електронній перереєстрації, і двоє осіб повинні звернутися безпосередньо до сервісного центру.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займає процес перереєстрації автомобіля, якщо на ньому немає обтяжень, Тимченко уточнив, що цей процес може тривати до 15 хвилин.

Джерело: Мінфін
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