Уряд планує розширення простору Дія.City на діяльність наукових парків, що стане важливим кроком у розвитку наукоємних галузей економіки. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу Diia.City Anniversary 3.0, який відбувся 7 лютого.
Кабмін розширить Дія.City на діяльність наукових парків
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Що відомо
Шмигаль зазначив, що Дія.City постійно вдосконалюється і нещодавно цей простір став доступний для невеликих стартапів. Зокрема, виробники біонічних протезів також отримали можливість стати його резидентами.
«Я впевнений, що наше майбутнє, майбутнє нашої країни напряму пов’язане за ІТ-технологіями. Тому Уряд робить все можливе, щоб українські ІТ-компанії працювали стабільно, а в країні з’являлися нові технологічні бізнеси», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що метою відкриття простору три роки тому було підвищення активності технологічних компаній в Україні, створення привабливих умов роботи як для технологічних гігантів, так і для стартапів.
Деталі
Прем'єр-міністр також повідомив, що за підсумками минулого року експортна виручка ІТ-послуг становила $6,4 млрд.
За його словами, держава створює ефективну екосистему для розвитку інноваційних компаній. Так, успішно діє платформа для розвитку й підтримки військових інновацій Defense-tech, де компанії працюють над розробкою розумних дронів, новими рішеннями для автоматизації безпілотників, роботизованими системами тощо.
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